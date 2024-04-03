Тур: 1.
1:1
Второй тайм: 86'
0'
21' Желтая карточкаMaximiliano Rodriguez3
34' Желтая карточкаTiago Palacios
0:1
42' ГолJavier Correa
1:1
81' ГолCris Martinez
Ход матча
34'
42'
0:1
81'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
26
Диас
Леандро
14
Eros
Mancuso
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Диас ЛеандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Julian Brea
-
-
-
-
27 Franco Vega
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Eric MezaЗащитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
25 Juan Zozaya
-
29 Axel Atum
-
-
31 Roman Gomez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Бомбардиры внутри турнира
Уачипато
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Javier Correa
|1
|1
Карточки
Уачипато
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximiliano Rodriguez3
|1
|0
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tiago Palacios
|1
|0
Результаты последних матчей
Уачипато
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2 Коло-Коло - Уачипато 2:0
Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Кобрелоа - Уачипато 1:1 Уачипато - У. Де Чили 0:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 2:0 Ньюбленсе - Уачипато 0:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Магальянес - Уачипато 1:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4 Уачипато - Депортес Копьяпо 1:0 Эвертон Де Вина - Уачипато 1:2 Уачипато - Палестино 2:2 Уачипато - Курико Юнидо 3:0 Унион Эспаньола - Уачипато 0:1 Уачипато - Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло - Уачипато 3:1 Уачипато - О'Хиггинс 2:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2
Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сармьенто 2:1
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Асунсьон
|Хуан Альфаро
|2
|Палестино
|Gonzalo Sosa
|2
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Дамиан Суарес
|1
|Академия Пуэрто Кабельо
|Edwin Peraza
|1
|Аврора
|Oswaldo Blanco
|1
|Аврора
|David Robles
|1