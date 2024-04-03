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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Уачипато
1:1
Второй тайм: 86'
Эстудиантес Ла-Плата
0'
21' Желтая карточка
Maximiliano Rodriguez3
34' Желтая карточка
Tiago Palacios
0:1
42' Гол
Javier Correa
1:1
81' Гол
Cris Martinez
1
Martin
Parra
5
Лойола
Фелипе
4
Benjamin
Gazzolo
3
Imanol
Gonzalez
26
Диас
Леандро
20
Jimmy
Martinez
15
Силва
Сантьяго
8
Gonzalo
Montes
28
Maximiliano
Gutierrez
9
Maximiliano
Rodriguez3
23
Cris
Martinez
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
6
Фернандес
Федерико
2
Zaid
Abner
Romero
20
Eric
Meza
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
7
Соса
Хосе
32
Tiago
Palacios
16
Mauro
Menzdez
27
Javier
Correa
Уачипато
4-3-3
Эстудиантес Ла-Плата
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Уачипато
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Javier Correa 1 1

Карточки

Уачипато
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Rodriguez3 1 0
Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tiago Palacios 1 0

Результаты последних матчей

Уачипато
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2 Коло-Коло - Уачипато 2:0
Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Кобрелоа - Уачипато 1:1 Уачипато - У. Де Чили 0:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 2:0 Ньюбленсе - Уачипато 0:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Магальянес - Уачипато 1:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4 Уачипато - Депортес Копьяпо 1:0 Эвертон Де Вина - Уачипато 1:2 Уачипато - Палестино 2:2 Уачипато - Курико Юнидо 3:0 Унион Эспаньола - Уачипато 0:1 Уачипато - Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло - Уачипато 3:1 Уачипато - О'Хиггинс 2:0
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2
Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сармьенто 2:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уачипато
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уачипато
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла-Плата
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Уачипато
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Стронгест
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Палестино Gonzalo Sosa 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Imanol Gonzalez уходит с поля. Renzo Malanca выходит вместо него
  • 42'
    Тиаго Паласиос сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Хавьер Корреа бьет в цель!
  • 34'
    Тиаго Паласиос получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Максимилиано Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Уачипато.
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    34.00
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