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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Куяба
1:1
Конец матча
Ланус
0'
53' Желтая карточка
Канале Хосе Мария
54' Желтая карточка
Leandro Diaz III
1:0
57' Гол
Fernando Sobral
1:1
80' Гол
Лотти Аугусто
83' Желтая карточка
Агирре Брайан
90'+7
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
21
Railan
23
Рамон
22
Ласерда
Дерик
88
Fernando
Sobral
30
Минейро
Лукас
9
Питта
Исидро
16
Дейверсон
Силва
42
Акоста
Лукас
II
6
Лусиатти
Брайан
23
Домингес
Нери
13
Канале
Хосе
Мария
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
35
Агирре
Брайан
5
Пенья
Фелипе
32
Каррера
Рамиро
9
Боу
Вальтер
10
Морено
Марселино
Куяба
Ланус

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fernando Sobral 1 1
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лотти Аугусто 1 1

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Агирре Брайан 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0
Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0 Куяба - Униан Рондонополис 1:1 Миксто - Куяба 1:2 Луверденсе - Куяба 1:2 Куяба - Дом Боско 5:0 Операрио Варзеа-Гранди - Куяба 2:2 Куяба - Primavera 1:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго - Куяба 2:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Куяба - Форталеза Сеара 2:1 Байя - Куяба 0:3
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3
Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2

Результаты матчей

Куяба
Ланус

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Куяба
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Метрополитанос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Депортиво Гарсиласо
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Депортиво Гарсиласо
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Метрополитанос
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Депортиво Гарсиласо
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Метрополитанос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 2
Дельфин Jose Angulo1 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Насьональ Потоси Jorge Marcos Andia 1
Весь список
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    • Судья начинает матч
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