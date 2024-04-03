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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
1:3
Второй тайм: 88'
Хуниор
0'
0:1
13' Пенальти
Бакка Карлос
0:2
28' Гол
Фуэнтес Габриэль
0:3
41' Гол
Бакка Карлос
1:3
43' Гол
Угу Мигель
45' Желтая карточка
Соарес Франсиско
45' Желтая карточка
Walmer Pacheco
75' Желтая карточка
Brayan Ceballos
82' Желтая карточка
Omar Albornoz
1
Фернандес
Роберто
III
4
Понте
Матео
3
Lucas
Halter
20
Alexander
Barboza
16
Угу
Мигель
17
Marlon
Freitas
26
Грегоре
33
Эдуардо
Карлос
II
11
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
10
Саварино
Джефферсон
77
Меле
Сантьяго
21
Walmer
Pacheco
28
Jermein
Pena
25
Brayan
Ceballos
12
Фуэнтес
Габриэль
6
Didier
Moreno
24
Кантильо
Виктор
99
Jose
Enamorado
8
Чара
Йимми
20
Кайседо
Дейбер
70
Бакка
Карлос
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Хуниор
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Хуниор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 8 1.6
Соарес Франсиско 1 0.2
Угу Мигель 1 0.2
Саварино Джефферсон 1 0.2
Хуниор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакка Карлос 2 (1) 2
Фуэнтес Габриэль 1 1

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 0 1
Соарес Франсиско 1 0
Хуниор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Walmer Pacheco 1 0
Omar Albornoz 1 0
Brayan Ceballos 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хуниор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хуниор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хуниор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Нова-Игуасу 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бангу 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Мадурейра 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1
Хуниор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хуниор - Ла Экидад 1:0 Патриотас Бояка - Хуниор 1:0 Хуниор - Хагуарес де Кордова 3:1 Агилас Дорадас - Хуниор 0:2
Хуниор - Атлетико Насьональ 0:0 Депортиво Перейра - Хуниор 3:3 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 3:0 Хуниор - Депортес Толима 0:1 Форталеса Сипакира - Хуниор 2:0 Хуниор - Депортиво Пасто 2:0 Альянса Петролера - Хуниор 0:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:0 Бояка Чико - Хуниор 2:2 Мильонариос - Хуниор 2:0 Хуниор - Атлетико Букараманга 2:0 Хуниор - Мильонариос 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:2 Хуниор - Депортес Толима 4:2 Депортиво Кали - Хуниор 0:2

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Хуниор

Точный счет

2:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Хуниор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Университарио Депортес Лима
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
ЛДУ Кито
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ЛДУ Кито
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хуниор
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Университарио Депортес Лима
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЛДУ Кито
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Палестино Gonzalo Sosa 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Соарес Франсиско получил желтую карточку от судьи
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