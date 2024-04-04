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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Насьональ Монтевидео
2:0
Конец матча
Либертад
0'
24' Желтая карточка
Leandro Lozano
1:0
32' Гол
Leandro Lozano
2:0
62' Гол
Бентанкур Рубен
71' Желтая карточка
Эспиноса Матиас
73' Желтая карточка
Барейро Антонио
90'+7
12
Мехия
Луис
14
Leandro
Lozano
5
Franco
Romero1
13
Антони
Матео
11
Gabriel
Baez
7
Antonio
Galeano
10
Перейра
Маурисио
26
Lucas
Sanabria
16
Кастро
Алексис
9
Бентанкур
Рубен
20
Gonzalo
Carneiro
12
Rodrigo
Morinigo
2
Рамирес
Иван
14
Luis
Carlos
Cardozo
5
Diego
Viera
II
17
Эспиноса
Матиас
26
Кабальеро
Эрнесто
Бенитес
6
Кампусано
Альваро
21
Lucas
Sanabria2
10
Мельгарехо
Лоренсо
24
Санта
Крус
Роке
28
Marcelo
Fernandez
Насьональ Монтевидео
4-4-2
Либертад
4-3-3

История личных встреч

Насьональ Монтевидео
Либертад

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентанкур Рубен 2 0.4
Leandro Lozano 2 0.4
Gonzalo Carneiro 1 0.2
Lucas Sanabria 1 0.2
Антони Матео 1 0.2
Osinachi Ebere 1 (1) 0.2
Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полента Диего 0 1
Leandro Lozano 1 0
Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Антонио 1 0
Эспиноса Матиас 1 0

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Либертад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Насьональ Монтевидео
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Атлетико Прогресо 0:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 3:3
Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:0 Насьональ Монтевидео - Академия Пуэрто Кабельо 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Академия Пуэрто Кабельо - Насьональ Монтевидео 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:1 Насьональ Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:0 Ла Лус - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:1 Феникс Монтовидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Данубио 1:3 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Ривер Плейт Монтевидео - Насьональ Монтевидео 0:3 Насьональ Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 1:3 Бостон Ривер - Насьональ Монтевидео 2:0
Либертад
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Либертад - Олимпия Асунсьон 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Либертад - Такуари 1:1
Сол де Америка - Либертад 1:2 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Либертад - 2 де Майо 3:0 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 Либертад - Спортиво Лукеньо 2:1 Гуарани Асунсьон - Либертад 1:1 Либертад - Такуари 1:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 3:1 Либертад - Серро Портеньо 1:1 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:1 Либертад - Ресистенсия 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:0 Либертад - Спортиво Амелиано 3:0 Гуайрена - Либертад 1:5

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
Либертад

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Насьональ Монтевидео
Либертад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Насьональ Монтевидео
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тачира
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Либертад
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Либертад
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тачира
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Насьональ Монтевидео
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тачира
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Либертад
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Палестино Gonzalo Sosa 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Gabriel Baez сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Монтагуд Лосано бьет в цель!
    • 24'
      Монтагуд Лосано получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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