Тур: 1.
0:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаGerardo Padron
31' Желтая карточкаDiego Enrique Melean Berrueta
60' Желтая карточкаАнкета Эмилиано
0:1
78' ГолБуэно Гонсало
81' Желтая карточкаKevin Lewis
90' Желтая карточкаJunior Colina
90' Желтая карточкаФакундо Райан
0:2
90' ГолSebastian III
90'+6
Ход матча
29'
60'
78'
0:1
81'
90'
90'
90'
0:2
33
Angel
Faria
34
Kevin
Lewis
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Angel FariaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
27 Jhon Mejia
-
-
-
25 Jaider Julio
-
-
-
-
17 Jhan Velez
-
Главный тренер: Элвис Мартинес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Kevin LewisПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
12 Jose Rio
-
-
Главный тренер: Mario Saralegui
Бомбардиры внутри турнира
Райо Зулиано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Данубио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэно Гонсало
|1
|0.5
|Sebastian III
|1
|0.5
|Matias Fracchia
|1
|0.5
Карточки
Райо Зулиано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Enrique Melean Berrueta
|1
|0
|Junior Colina
|1
|0
|Gerardo Padron
|1
|0
Данубио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анкета Эмилиано
|1
|0
|Kevin Lewis
|1
|0
|Факундо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Райо Зулиано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Данубио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Райо Зулиано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Данубио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Зулиано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Зулиано - Универсидад Сентраль 2:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Эрманос Кольменарес 0:1 Монагас - Райо Зулиано 2:1
Райо Зулиано - Ангостура 2:3 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Академия Пуэрто Кабельо - Райо Зулиано 3:1 Самора Баринас - Райо Зулиано 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Райо Зулиано - Португеза Акаригуа 3:1 Райо Зулиано - Академия Пуэрто Кабельо 1:0 Райо Зулиано - Каракас 0:0 Райо Зулиано - Ангостура 2:1 Минерос де Гуайяна - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Тачира 1:2 Райо Зулиано - Эстудиантес Мерида 2:1 Португеза Акаригуа - Райо Зулиано 1:2 Райо Зулиано - Метрополитанос 1:1 Райо Зулиано - Карабобо 0:0
Данубио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дефенсор Спортинг - Данубио 1:0 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Монтевидео Уондерерс - Данубио 0:1
Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 1:0 Бостон Ривер - Данубио 0:0 Феникс Монтовидео - Данубио 1:2 Дефенсор Спортинг - Данубио 0:2 Данубио - Ла Лус 2:1 Монтевидео Уондерерс - Данубио 3:0 Данубио - Феникс Монтовидео 0:0 Данубио - Пеньяроль 2:1 Насьональ Монтевидео - Данубио 1:3 Данубио - Ривер Плейт Монтевидео 0:0 Депортиво Мальдонадо - Данубио 1:2 Данубио - Бостон Ривер 1:1 Серро - Данубио 1:1 Данубио - Расинг Монтевидео 0:2 Пласа Колония - Данубио 1:0 Данубио - Серро Ларго 2:0
Результаты матчей
Райо Зулиано
Данубио
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Райо Зулиано
Данубио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|2
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|2
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|2
|Дельфин
|Jose Angulo1
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Потоси
|Claudio Biaggio
|1
|Насьональ Потоси
|Jorge Marcos Andia
|1