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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Райо Зулиано
0:2
Конец матча
Данубио
0'
29' Желтая карточка
Gerardo Padron
31' Желтая карточка
Diego Enrique Melean Berrueta
60' Желтая карточка
Анкета Эмилиано
0:1
78' Гол
Буэно Гонсало
81' Желтая карточка
Kevin Lewis
90' Желтая карточка
Junior Colina
90' Желтая карточка
Факундо Райан
0:2
90' Гол
Sebastian III
90'+6
29
Даниэль
Вальдес
33
Angel
Faria
4
Hermes
Rodriguez
13
Diego
Enrique
Melean
Berrueta
32
Albert
Barboza
18
Edwin
Castro2
14
Andrusw
Araujo
43
Gerardo
Padron
19
Saimon
Ramirez
16
Gilmar
Martinez
37
Armando
Araque
1
Гойкоэчеа
Мауро
4
Анкета
Эмилиано
20
Lucas
Ferreira
3
Matias
Fracchia
22
Facundo
Saravia
19
Santiago
Romero
I
34
Kevin
Lewis
39
Lucas
Sanseviero
30
Sebastian
III
11
Nicolas
Rossi
33
Gabriel
Leyes
Райо Зулиано
Данубио

Бомбардиры внутри турнира

Райо Зулиано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данубио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэно Гонсало 1 0.5
Sebastian III 1 0.5
Matias Fracchia 1 0.5

Карточки

Райо Зулиано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Enrique Melean Berrueta 1 0
Junior Colina 1 0
Gerardo Padron 1 0
Данубио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкета Эмилиано 1 0
Kevin Lewis 1 0
Факундо Райан 1 0

Результаты матчей

Райо Зулиано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Данубио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Райо Зулиано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Данубио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Зулиано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Райо Зулиано - Универсидад Сентраль 2:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Эрманос Кольменарес 0:1 Монагас - Райо Зулиано 2:1
Райо Зулиано - Ангостура 2:3 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Академия Пуэрто Кабельо - Райо Зулиано 3:1 Самора Баринас - Райо Зулиано 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Райо Зулиано - Португеза Акаригуа 3:1 Райо Зулиано - Академия Пуэрто Кабельо 1:0 Райо Зулиано - Каракас 0:0 Райо Зулиано - Ангостура 2:1 Минерос де Гуайяна - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Тачира 1:2 Райо Зулиано - Эстудиантес Мерида 2:1 Португеза Акаригуа - Райо Зулиано 1:2 Райо Зулиано - Метрополитанос 1:1 Райо Зулиано - Карабобо 0:0
Данубио
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дефенсор Спортинг - Данубио 1:0 Данубио - Монтевидео Уондерерс 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Монтевидео Уондерерс - Данубио 0:1
Ривер Плейт Монтевидео - Данубио 1:0 Бостон Ривер - Данубио 0:0 Феникс Монтовидео - Данубио 1:2 Дефенсор Спортинг - Данубио 0:2 Данубио - Ла Лус 2:1 Монтевидео Уондерерс - Данубио 3:0 Данубио - Феникс Монтовидео 0:0 Данубио - Пеньяроль 2:1 Насьональ Монтевидео - Данубио 1:3 Данубио - Ривер Плейт Монтевидео 0:0 Депортиво Мальдонадо - Данубио 1:2 Данубио - Бостон Ривер 1:1 Серро - Данубио 1:1 Данубио - Расинг Монтевидео 0:2 Пласа Колония - Данубио 1:0 Данубио - Серро Ларго 2:0

Результаты матчей

Райо Зулиано
Данубио

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Райо Зулиано
Данубио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Данубио
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Райо Зулиано
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Спортиво Амелиано
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Данубио
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Райо Зулиано
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Спортиво Амелиано
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Данубио
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортиво Амелиано
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Райо Зулиано
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 2
Дельфин Jose Angulo1 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Насьональ Потоси Jorge Marcos Andia 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Буэно Гонсало сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Себастьян Фернандес бьет в цель!
  • 92'
    Факундо Райан получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Junior Colina получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Diego Melean уходит с поля. Edison Penilla выходит вместо него
  • 85'
    Saimon Ramirez уходит с поля. Jhon Mejia выходит вместо него
  • 85'
    Gilmar Martinez уходит с поля. Junior Colina выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Diego Melean получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Gerardo Padron получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Райо Зулиано 0:2 Данубио онлайн

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