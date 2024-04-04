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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Спортиво Триниденсе
0:2
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
0:1
4' Гол
Тьяго Гальярдо
13' Желтая карточка
Бритес Эмануэль
35' Желтая карточка
Cesar Benitez
36' Желтая карточка
Эскобар Гонсало
45' Желтая карточка
Sergio Mendoza II
82' Вторая желтая карточка
Эскобар Гонсало
0:2
90' Гол
Пикашу Яго
90'+5
12
Victor
Samudio
23
Cesar
Benitez
5
Juan
Vera
4
Gilberto
Flores
14
Sergio
Mendoza
II
29
Tomas
Rayer
28
Риверос
Маркос
13
Juan
Salcedo
30
Brian
Andrada
9
Oscar
Gimenez
38
Jose
Sinisterra
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Бенхамин
25
Кардона
Томас
22
Пикашу
Яго
28
Аугусто
Педро
7
Почеттино
Томас
37
Кауан
33
Эскобар
Гонсало
91
Тьяго
Гальярдо
39
Мачука
Иманоль
Спортиво Триниденсе
Форталеза Сеара

Бомбардиры внутри турнира

Спортиво Триниденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тьяго Гальярдо 1 1
Пикашу Яго 1 1

Карточки

Спортиво Триниденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cesar Benitez 1 0
Sergio Mendoza II 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Гонсало 1 1
Бритес Эмануэль 1 0

Результаты матчей

Спортиво Триниденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спортиво Триниденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортиво Триниденсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1
Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Триниденсе 3:2 Эль-Насьональ Кито - Спортиво Триниденсе 0:1 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Триниденсе - Эль-Насьональ Кито 1:1 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Такуари 1:3 Сол де Америка - Спортиво Триниденсе 2:3 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 2 де Майо - Спортиво Триниденсе 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1 Спортиво Триниденсе - Гуайрена 7:2 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 0:2 Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 1:1 Такуари - Спортиво Триниденсе 1:0 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1
Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Сеара 3:3 Форталеза Сеара - Ривер 3:1 Регатас - Форталеза Сеара 1:0 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Америка Натал 2:1 Форталеза Сеара - Игуату 3:1 Барбалья - Форталеза Сеара 0:5 Форталеза Сеара - Оризонти 2:0 Сантос - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Гойяс 1:0

Результаты матчей

Спортиво Триниденсе
Форталеза Сеара

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спортиво Триниденсе
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Насьональ Потоси
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Спортиво Триниденсе
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Потоси
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортиво Триниденсе
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Спортиво Триниденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Насьональ Потоси
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 2
Дельфин Jose Angulo1 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Насьональ Потоси Jorge Marcos Andia 1
Весь список
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