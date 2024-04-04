Тур: 1.
0:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолТьяго Гальярдо
13' Желтая карточкаБритес Эмануэль
35' Желтая карточкаCesar Benitez
36' Желтая карточкаЭскобар Гонсало
45' Желтая карточкаSergio Mendoza II
82' Вторая желтая карточкаЭскобар Гонсало
0:2
90' ГолПикашу Яго
90'+5
Ход матча
4'
0:1
13'
35'
36'
72'
82'
85'
90'
0:2
29
Tomas
Rayer
13
Juan
Salcedo
22
Пикашу
Яго
37
Кауан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Tomas RayerПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SalcedoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
20 Wildo Alonso
-
35 Alan Pereira
-
-
17 Joel Roman
-
-
-
-
-
21 Axel Canete
-
Главный тренер: Jose Arrua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
-
18 Лима ЛукасПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
11 МариньоНападающий
-
-
20 Дуду V1
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
Бомбардиры внутри турнира
Спортиво Триниденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тьяго Гальярдо
|1
|1
|Пикашу Яго
|1
|1
Карточки
Спортиво Триниденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cesar Benitez
|1
|0
|Sergio Mendoza II
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Гонсало
|1
|1
|Бритес Эмануэль
|1
|0
Результаты матчей
Спортиво Триниденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Спортиво Триниденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортиво Триниденсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1
Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Триниденсе 3:2 Эль-Насьональ Кито - Спортиво Триниденсе 0:1 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Триниденсе - Эль-Насьональ Кито 1:1 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Такуари 1:3 Сол де Америка - Спортиво Триниденсе 2:3 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 2 де Майо - Спортиво Триниденсе 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1 Спортиво Триниденсе - Гуайрена 7:2 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 0:2 Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 1:1 Такуари - Спортиво Триниденсе 1:0 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1
Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Сеара 3:3 Форталеза Сеара - Ривер 3:1 Регатас - Форталеза Сеара 1:0 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Америка Натал 2:1 Форталеза Сеара - Игуату 3:1 Барбалья - Форталеза Сеара 0:5 Форталеза Сеара - Оризонти 2:0 Сантос - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Гойяс 1:0
Результаты матчей
Спортиво Триниденсе
Форталеза Сеара
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Спортиво Триниденсе
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|2
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|2
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|2
|Дельфин
|Jose Angulo1
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Потоси
|Claudio Biaggio
|1
|Насьональ Потоси
|Jorge Marcos Andia
|1