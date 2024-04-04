  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Коло-Коло
1:0
Конец матча
Серро Портеньо
0'
21' Желтая карточка
Fabrizio Peralta
38' Желтая карточка
Enzo Daniel Gimenez
46' Желтая карточка
Видаль Артуро
90' Желтая карточка
Арзамендия Сантьяго
1:0
90' Гол
Lucas Cepeda
90' Желтая карточка
Морель Хорхе
90' Желтая карточка
Leonardo Gil
90'+9
1
Кортес
Брайан
16
Опасо
Оскар
4
Alan
Saldivia
37
Maximiliano
Falcon
21
Erick
Wiemberg
23
Видаль
Артуро
8
Павес
Эстебан
5
Leonardo
Gil
14
Савала
Кристиан
29
Guillermo
Paiva
7
Паласиос
Карлос
13
Jean
V
7
Enzo
Daniel
Gimenez
18
Вальдес
Бруно
4
Eduardo
Brock
21
Арзамендия
Сантьяго
11
Итурбе
Хуан
5
Морель
Хорхе
26
Да
Мотта
Роберт
10
Домингес
Сесильо
33
Fabrizio
Peralta
9
Edu
Goncalvec1
Коло-Коло
4-3-3
Серро Портеньо
4-4-1-1

История личных встреч

Коло-Коло
Серро Портеньо

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

История матчей

П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0
КЛ
2:3
КЛ
5:2

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.89
2.22

Среднее время на гол

47
40

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.9
2.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
40

Бомбардиры внутри турнира

Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Gil 1 0.2
Боладос Маркос 1 0.2
Савала Кристиан 1 0.2
Lucas Cepeda 1 0.2
Паласиос Карлос 1 (1) 0.2
Серро Портеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Артуро 1 0
Leonardo Gil 1 0
Серро Портеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Enzo Daniel Gimenez 1 0
Fabrizio Peralta 1 0

Результаты матчей

Коло-Коло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Коло-Коло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Серро Портеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Коло-Коло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Серро Портеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Коло-Коло
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Коло-Коло - Эвертон Де Вина 4:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:1
Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 О'Хиггинс - Коло-Коло 1:0 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Унион Эспаньола - Коло-Коло 0:3 Эвертон Де Вина - Коло-Коло 0:1 Магальянес - Коло-Коло 1:3 Курико Юнидо - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Унион Эспаньола 0:2 Аудакс Итальяно - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт Аруба 2:2 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 2:0 Магальянес - Коло-Коло 1:2 Палестино - Коло-Коло 1:0 Коло-Коло - Кобрелоа 1:0
Серро Портеньо
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Такуари 0:1 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:1
Серро Портеньо - Сол де Америка 0:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1 Деп. Кали - Серро Портеньо 0:3 Америка де Кали - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 4:0 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Такуари 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 2:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 0:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 2:5 Серро Портеньо - Ресистенсия 4:1

Результаты матчей

Коло-Коло
Серро Портеньо

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Коло-Коло
Серро Портеньо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коло-Коло
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Флуминенсе
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Альянса Лима
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Серро Портеньо
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коло-Коло
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Альянса Лима
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Серро Портеньо
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Альянса Лима
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Коло-Коло
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Серро Портеньо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Палестино Gonzalo Sosa 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Коло-Коло 1:0 Серро Портеньо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный