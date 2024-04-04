Тур: 1.
1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаAlejandro Maximiliano Camargo
1:0
45' ГолВитиньо Витор
56' Желтая карточкаElvis Hernandez
67' Желтая карточкаNathan Mendes
77' Желтая карточка_Talisson
90'+8
Ход матча
45'
1:0
56'
67'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Кандидо
Луан
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
21 _Talisson
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Корнехо ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Diego Plaza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Diaz
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витиньо Витор V
|1
|1
Кокимбо Юнидо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Johansen
|1 (1)
|0.5
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Mendes
|1
|0
|_Talisson
|1
|0
Кокимбо Юнидо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maximiliano Camargo
|1
|0
|Elvis Hernandez
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кокимбо Юнидо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Бернарду 1:1 Новоризонтино - Ред Булл Брагантино 0:2 Санту-Андре - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Агуа-Санта 0:1 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 1:0
Кокимбо Юнидо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 0:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Депортес Икике - Кокимбо Юнидо 4:2 Универсидад Католика Сантьяго - Кокимбо Юнидо 0:2
Унион Эспаньола - Кокимбо Юнидо 1:0 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 3:1 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - У. Де Чили 1:0 Кокимбо Юнидо - Универсидад Католика Сантьяго 0:1 У. де Депортес - Кокимбо Юнидо 1:1 Магальянес - Кокимбо Юнидо 2:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:2 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 1:0 Кокимбо Юнидо - Унион Эспаньола 3:1 Кокимбо Юнидо - Ньюбленсе 1:3 Кокимбо Юнидо - О'Хиггинс 2:1 Кобресал - Кокимбо Юнидо 3:2 Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 1:1 Кокимбо Юнидо - Кобресал 0:2
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Кокимбо Юнидо
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Кокимбо Юнидо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|2
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|2
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|2
|Дельфин
|Jose Angulo1
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Потоси
|Claudio Biaggio
|1
|Насьональ Потоси
|Jorge Marcos Andia
|1