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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Ред Булл Брагантино
1:0
Конец матча
Кокимбо Юнидо
0'
12' Желтая карточка
Alejandro Maximiliano Camargo
1:0
45' Гол
Витиньо Витор
56' Желтая карточка
Elvis Hernandez
67' Желтая карточка
Nathan Mendes
77' Желтая карточка
_Talisson
90'+8
1
Швенгбер
Клейтон
45
Nathan
Mendes
39
Мендес
Дуглас
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
7
Рамирес
Эрик
II
23
Raul
González
II
35
Фернандес
Матеус
33
Ignacio
Laquintana
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
13
Diego
Sanchez
I
5
Dylan
Escobar
4
Elvis
Hernandez
3
Manuel
Fernandez
16
Корнехо
Хуан
26
Christopher
Barrera
7
Sebastian
Galani
8
Alejandro
Maximiliano
Camargo
6
Dylan
Glaby
9
Чавес
Андрес
10
Luciano
Cabral
Ред Булл Брагантино
Кокимбо Юнидо

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витиньо Витор V 1 1
Кокимбо Юнидо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Johansen 1 (1) 0.5

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Mendes 1 0
_Talisson 1 0
Кокимбо Юнидо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maximiliano Camargo 1 0
Elvis Hernandez 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кокимбо Юнидо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кокимбо Юнидо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Бернарду 1:1 Новоризонтино - Ред Булл Брагантино 0:2 Санту-Андре - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Агуа-Санта 0:1 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 1:0
Кокимбо Юнидо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 0:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0 Депортес Икике - Кокимбо Юнидо 4:2 Универсидад Католика Сантьяго - Кокимбо Юнидо 0:2
Унион Эспаньола - Кокимбо Юнидо 1:0 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 3:1 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 0:0 Кокимбо Юнидо - У. Де Чили 1:0 Кокимбо Юнидо - Универсидад Католика Сантьяго 0:1 У. де Депортес - Кокимбо Юнидо 1:1 Магальянес - Кокимбо Юнидо 2:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Универсидад де Чили - Кокимбо Юнидо 1:2 Кокимбо Юнидо - Депортес Копьяпо 1:0 Кокимбо Юнидо - Унион Эспаньола 3:1 Кокимбо Юнидо - Ньюбленсе 1:3 Кокимбо Юнидо - О'Хиггинс 2:1 Кобресал - Кокимбо Юнидо 3:2 Аудакс Итальяно - Кокимбо Юнидо 1:1 Кокимбо Юнидо - Кобресал 0:2

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Кокимбо Юнидо

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Кокимбо Юнидо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Спортиво Лукеньо
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кокимбо Юнидо
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кокимбо Юнидо
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спортиво Лукеньо
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спортиво Лукеньо
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кокимбо Юнидо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 2
Дельфин Jose Angulo1 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Насьональ Потоси Jorge Marcos Andia 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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