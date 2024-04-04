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Тур: 1.
Сан-Лоренсо Альмагро
1:0
Второй тайм: 47'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
20' Гол
Романа Джохан
33' Желтая карточка
Барриос Кристиан

Ход матча

20'
Романа Джохан
1:0
33'
Барриос Кристиан
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо Альмагро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Альтамирано
Факундо
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
21
Браида
Малком
8
Гиай
Агустин
41
Ivan
Leguizamon
17
Ирала
Элиан
10
Барриос
Кристиан
50
Перуцци
Франсиско
18
Феррейра
Кристиан
I
11
Барейро
Адам
14
Ломба
Марсело
34
Kaiky
Naves
15
Гомес
Густаво
6
Vanderlan
32
Gustavo
Garcia
16
Caio
Paulista
27
Риос
Ричард
25
Менино
Габриэль
19
Лопес
Брено
17
Лазаро
10
Рони
III
Сан-Лоренсо Альмагро
3-5-2
Палмейрас Сан-Паулу
3-4-2-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Палмейрас Сан-Паулу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Романа Джохан 1 1
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Кристиан 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 3:2 Новоризонтино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 4:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 3:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ливерпуль Монтевидео
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Индепендьенте дель Валле
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ливерпуль Монтевидео
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индепендьенте дель Валле
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ливерпуль Монтевидео
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Палестино Gonzalo Sosa 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Барриос Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Иван Легисамон сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Романа Джохан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 36% завершится победой Палмейрас Сан-Паулу.
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    2.77 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо Альмагро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
3.10
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4.50
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9.92
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Палмейрас Сан-Паулу
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