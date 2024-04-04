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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Альянса Лима
1:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
22' Желтая карточка
Marco Huaman
1:0
35' Гол
Kevin Serna
58' Желтая карточка
Мело Фелипе
1:1
72' Гол
Маркус Аленсар
85' Желтая карточка
Juan Freytes
90'+5
1
Кампос
Анхело
29
Рамос
Джовани
5
Самбрано
Очандарте
6
Гарсес
Ренсо
25
Marco
Huaman
26
Kevin
Serna
27
Catriel
Cabellos
10
Sebastian
Rodriguez
2
Juan
Freytes
15
Кастильо
Хесус
30
Уотерман
Сесилио
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
29
Тьяго
Сантос
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
77
Маркус
Аленсар
20
Аугусто
Ренато
21
Ариас
Джон
18
Lele
Альянса Лима
3-5-2
Флуминенсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Альянса Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kevin Serna 1 1
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркус Аленсар 1 1

Карточки

Альянса Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Freytes 1 0
Marco Huaman 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 1 0

Результаты матчей

Альянса Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Альянса Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альянса Лима
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Альянса Лима - Депортиво Лос Чанкас 3:0 Альянса Лима - Блуминг 1:0 Сенсьяно - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Спортинг Кристал 1:2
Депортива Тарма - Альянса Лима 2:0 Альянса Лима - Комерсиантес Унидос 5:1 Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Альянса Атлетико - Альянса Лима 0:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1 Альянса Лима - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Альянса Лима - Онсе Кальдас 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:2 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:1 Депортиво Гарсиласо - Альянса Лима 0:1 Альянса Лима - Депортива Тарма 0:0 Депортиво Бинасьональ - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Мелгар 0:0 Карлос Мануччи - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Унион Комерсио 3:1
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0
Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0 Аудакс Рио - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 2:1 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:1 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Сантос - Флуминенсе 0:3

Результаты матчей

Альянса Лима
Флуминенсе

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Альянса Лима
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коло-Коло
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Флуминенсе
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Альянса Лима
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Серро Портеньо
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коло-Коло
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Альянса Лима
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Серро Портеньо
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Альянса Лима
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Коло-Коло
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Серро Портеньо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Палестино Gonzalo Sosa 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Уотерман Сесилио сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Kevin Serna бьет в цель!
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