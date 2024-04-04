  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Альянса Петролера
0:1
Конец матча
Унион Ла-Калера
0'
0:0
3' Не забитый пенальти
Emerson Batalla
18' Желтая карточка
Ранхель Микаэль
21' Желтая карточка
Enzo Ferrario
29' Желтая карточка
Leonardo Saldana
45' Желтая карточка
Ever Meza
0:1
45' Пенальти
Жильотти Эммануэль
51' Желтая карточка
Nicolas Ferreyra
86' Желтая карточка
Diego Ulloa
86' Желтая карточка
Marlon Torres
90'+6
30
Pier
Luigi
Grazziani
2
Efrain
Navarro
3
Jesus
Figueroa
5
Франко
Педро
16
Leonardo
Saldana
23
Ever
Meza
21
Ruben
Manjarres
27
Emerson
Batalla
26
Mayer
Gil
29
Joel
Contreras
9
Ранхель
Микаэль
12
Ибанес
Матиас
13
Enzo
Ferrario
24
Exequiel
Parmisari
22
Nicolas
Ferreyra
4
Diego
Ulloa
9
Перес
Сесар
11
Luciano
Aued
8
Ауче
Габриэль
19
Сольдано
Франко
27
Axel
Encinas
20
Жильотти
Эммануэль
Альянса Петролера
Унион Ла-Калера

Бомбардиры внутри турнира

Альянса Петролера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emerson Batalla 1 0.5
Royscer Colpa 1 0.5
Унион Ла-Калера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Ferreyra 1 0.5
Жильотти Эммануэль 1 (1) 0.5

Карточки

Альянса Петролера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Saldana 1 0
Ранхель Микаэль 1 0
Marlon Torres 1 0
Ever Meza 1 0
Унион Ла-Калера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Ferreyra 1 0
Enzo Ferrario 1 0
Diego Ulloa 1 0

Результаты матчей

Альянса Петролера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Унион Ла-Калера
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Альянса Петролера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Унион Ла-Калера
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альянса Петролера
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Онсе Кальдас - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Пасто 1:1 Америка де Кали - Альянса Петролера 2:0
Альянса Петролера - Америка де Кали 2:1 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Форталеса Сипакира - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Бояка Чико - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 1:2 Энвигадо - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Хуниор 0:1 Мильонариос - Альянса Петролера 1:1 Альянса Петролера - Депортиво Кали 3:3 Атлетико Насьональ - Альянса Петролера 3:1 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 2:1 Атлетико Насьональ - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:1 Агилас Дорадас - Альянса Петролера 3:0 Альянса Петролера - Атлетико Букараманга 1:0
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Депортес Копьяпо - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Кобрелоа 0:2
Эвертон Де Вина - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Депортес Икике 1:3 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Унион Эспаньола 4:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4 О'Хиггинс - Унион Ла-Калера 0:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:1 Унион Ла-Калера - Депортес Копьяпо 1:1 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 2:1 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 1:1 Унион Ла-Калера - Палестино 2:3 Курико Юнидо - Унион Ла-Калера 0:3 Унион Ла-Калера - Магальянес 2:1

Результаты матчей

Альянса Петролера
Унион Ла-Калера

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Альянса Петролера
Унион Ла-Калера

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Ла-Калера
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Универсидад Католика Кито
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Альянса Петролера
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Унион Ла-Калера
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Альянса Петролера
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Ла-Калера
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Альянса Петролера
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Универсидад Католика Кито
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 2
Дельфин Jose Angulo1 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Насьональ Потоси Jorge Marcos Andia 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Альянса Петролера 0:1 Унион Ла-Калера онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный