Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
0:0
3' Не забитый пенальтиEmerson Batalla
18' Желтая карточкаРанхель Микаэль
21' Желтая карточкаEnzo Ferrario
29' Желтая карточкаLeonardo Saldana
45' Желтая карточкаEver Meza
0:1
45' ПенальтиЖильотти Эммануэль
51' Желтая карточкаNicolas Ferreyra
86' Желтая карточкаDiego Ulloa
86' Желтая карточкаMarlon Torres
90'+6
Ход матча
3'
0:0
18'
21'
29'
45'
45'
51'
86'
86'
23
Ever
Meza
26
Mayer
Gil
11
Luciano
Aued
27
Axel
Encinas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ever MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Mayer GilПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
12 Jaime Mora
-
-
14 Johan Parra
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hubert Bodhert
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Luciano AuedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Axel EncinasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Bruno RomoЗащитник
- Полузащитник
-
17 Walter PonceНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Manuel Fernandez
Бомбардиры внутри турнира
Альянса Петролера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emerson Batalla
|1
|0.5
|Royscer Colpa
|1
|0.5
Унион Ла-Калера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Ferreyra
|1
|0.5
|Жильотти Эммануэль
|1 (1)
|0.5
Карточки
Альянса Петролера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Saldana
|1
|0
|Ранхель Микаэль
|1
|0
|Marlon Torres
|1
|0
|Ever Meza
|1
|0
Унион Ла-Калера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Ferreyra
|1
|0
|Enzo Ferrario
|1
|0
|Diego Ulloa
|1
|0
Результаты матчей
Альянса Петролера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Унион Ла-Калера
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Альянса Петролера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Унион Ла-Калера
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Альянса Петролера
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Онсе Кальдас - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Пасто 1:1 Америка де Кали - Альянса Петролера 2:0
Альянса Петролера - Америка де Кали 2:1 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Форталеса Сипакира - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Бояка Чико - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 1:2 Энвигадо - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Хуниор 0:1 Мильонариос - Альянса Петролера 1:1 Альянса Петролера - Депортиво Кали 3:3 Атлетико Насьональ - Альянса Петролера 3:1 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 2:1 Атлетико Насьональ - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:1 Агилас Дорадас - Альянса Петролера 3:0 Альянса Петролера - Атлетико Букараманга 1:0
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Депортес Копьяпо - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Кобрелоа 0:2
Эвертон Де Вина - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Депортес Икике 1:3 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Унион Эспаньола 4:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4 О'Хиггинс - Унион Ла-Калера 0:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:1 Унион Ла-Калера - Депортес Копьяпо 1:1 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 2:1 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 1:1 Унион Ла-Калера - Палестино 2:3 Курико Юнидо - Унион Ла-Калера 0:3 Унион Ла-Калера - Магальянес 2:1
Результаты матчей
Альянса Петролера
Унион Ла-Калера
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Альянса Петролера
Унион Ла-Калера
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|2
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|2
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|2
|Дельфин
|Jose Angulo1
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Потоси
|Claudio Biaggio
|1
|Насьональ Потоси
|Jorge Marcos Andia
|1