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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Каракас
1:4
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
0:1
12' Гол
Де Лара Фукс Бруно
0:2
32' Гол
Арана Гильерме
0:3
44' Гол
Паулиньо Жозе
1:3
54' Гол
Danny Perez
1:4
70' Гол
Паулиньо Жозе
90'+5
1
Фариньес
Вилькер
30
Luis
Casiani
2
Ла
Мантия
Франсиско
6
Кихада
Руберт
29
Ривас
Ренне
8
Bryant
Ortega
21
Висенте
Родригес
14
Ender
Echenique
10
Anderson
Contreras
11
Edwuin
Pernia
7
Danny
Perez
22
Эверсон
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
34
Жемерсон
де
Жесус
21
Батталья
Родриго
26
Саравия
Ренсо
13
Арана
Гильерме
23
Франко
Алан
17
Igor
Gomes
10
Паулиньо
Жозе
45
Alisson
Santana
7
Халк
Живанилдо
Каракас
4-2-3-1
Атлетико Минейро
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Каракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danny Perez 1 1
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 2 2
Арана Гильерме 1 1
Де Лара Фукс Бруно 1 1

Карточки

Результаты матчей

Каракас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Каракас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Каракас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Каракас - Эрманос Кольменарес 1:2 Монагас - Каракас 1:1 Каракас - Ангостура 0:1 Академия Пуэрто Кабельо - Каракас 2:0
Самора Баринас - Каракас 2:2 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Португеза Акаригуа 0:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Монагас - Каракас 2:3 Каракас - Метрополитанос 0:3 Пуэрто Кабелло - Каракас 1:1 Каракас - Карабобо 0:0 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1 Каракас - Академия Пуэрто Кабельо 1:0 Португеза Акаригуа - Каракас 3:1 Каракас - Португеза Акаригуа 2:0 Академия Пуэрто Кабельо - Каракас 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0 Атлетико Патросиненсе - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 3:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0

Результаты матчей

Каракас
Атлетико Минейро

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Каракас
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Росарио Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пеньяроль
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Каракас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Пеньяроль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Каракас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каракас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пеньяроль
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Арана Гильерме сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Паулиньо Жозе бьет в цель!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Г О О О О Л - Арана Гильерме бьет в цель!
    • 12'
      Г О О О О Л - Бруно Фукс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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