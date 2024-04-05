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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Росарио Сентраль
1:0
Конец матча
Пеньяроль
0'
32' Желтая карточка
Guzman Rodriguez
40' Желтая карточка
Eduardo Darias
43' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
1:0
45' Гол
Carlos Quintana
47' Желтая карточка
Рамирес Гастон
48' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
56' Желтая карточка
Tomas O'Connor
88' Желтая карточка
Javier Mendez III
90'+6
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
60
Jonathan
David
Gomez
45
Kevin
Ortiz
30
Tomas
O'Connor
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
48
Tobias
Cervera
12
Де
Аморес
Гильермо
18
Майада
Камило
23
Javier
Mendez
III
4
Guzman
Rodriguez
15
Оливера
Максимильяно
14
Гарсия
Дамиан
13
Eduardo
Darias
8
Фернандес
Леонардо
10
Рамирес
Гастон
7
Кабрера
Хавьер
11
Сильвера
Максимилиано
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Пеньяроль
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Quintana 1 1
Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan David Gomez 1 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамирес Гастон 1 0
Javier Mendez III 1 0
Guzman Rodriguez 1 0
Eduardo Darias 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пеньяроль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пеньяроль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1
Пеньяроль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Серро 3:0 Рампла Хуниорс - Пеньяроль 0:3
Пеньяроль - Мирамар Мисионес 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:0 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Пласа Колония 0:0 Данубио - Пеньяроль 2:1 Пеньяроль - Серро Ларго 1:1 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:3 Монтевидео Сити Торке - Пеньяроль 2:3 Депортиво Мальдонадо - Пеньяроль 0:1

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Пеньяроль

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Пеньяроль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Росарио Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пеньяроль
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Каракас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Пеньяроль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Каракас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каракас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пеньяроль
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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