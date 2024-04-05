Тур: 1.
3:2
Конец матча
0'
0:1
25' ГолCharlis Ortiz
1:1
30' ГолGaspar Gentile
1:2
37' ГолCharlis Ortiz
56' Желтая карточкаJhon Marchan
58' Желтая карточкаВильете Альваро
2:2
63' ПенальтиPablo Erustes
78' Желтая карточкаMaike Villero
3:2
90' ГолAnthony Gordillo
90'+7
Ход матча
25'
0:1
30'
1:1
37'
1:2
56'
58'
63'
2:2
78'
90'
3:2
13
Juan
Lojas
14
Carlos
Diez
27
Jorge
Bazan
14
Фуэнтес
Жан
11
Jhon
Marchan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Juan LojasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Carlos DiezПолузащитник
-
27 Jorge BazanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Luis UrrutiНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bernardo Redin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Фуэнтес ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jhon MarchanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Гарсиласо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anthony Gordillo
|1
|0.5
|Gaspar Gentile
|1
|0.5
|Pablo Erustes
|1 (1)
|0.5
Метрополитанос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Charlis Ortiz
|3
|1.5
Карточки
Депортиво Гарсиласо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Метрополитанос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Athony Graterol
|0
|1
|Jhon Marchan
|1
|0
|Вильете Альваро
|1
|0
|Maike Villero
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Гарсиласо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Метрополитанос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Депортиво Гарсиласо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Метрополитанос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Гарсиласо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Депортиво Гарсиласо - Комерсиантес Унидос 1:2 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 0:4 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Депортиво Гарсиласо - Депортива Тарма 0:0
Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 3:0 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Куско ФК - Депортиво Гарсиласо 1:0 Спорт Бойз - Депортиво Гарсиласо 2:0 Депортиво Гарсиласо - Спорт Уанкайо 0:2 Универсидад Кахамарка - Депортиво Гарсиласо 1:0 Депортиво Гарсиласо - Оренсе 4:0 Депортиво Гарсиласо - Альянса Лима 0:1 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 1:2 Депортиво Гарсиласо - Академия Кантолао 0:0 Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 2:0 Депортиво Гарсиласо - Сенсьяно 0:3 Спорт Уанкайо - Депортиво Гарсиласо 0:0 Депортиво Гарсиласо - Куско ФК 2:1 Универсидад Кахамарка - Депортиво Гарсиласо 0:0 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 1:0
Метрополитанос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тачира - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 1:1
Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Карабобо - Метрополитанос 1:1 Метрополитанос - Карабобо 1:1 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 1:2 Метрополитанос - Самора Баринас 3:1 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 3:0 Монагас - Метрополитанос 2:4 Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Каракас - Метрополитанос 0:3 Метрополитанос - Пуэрто Кабелло 2:1 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 3:2 Метрополитанос - Депортиво Ла-Гуайра 2:2 Самора Баринас - Метрополитанос 4:1 Метрополитанос - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тачира - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Каракас 2:2
Результаты матчей
Депортиво Гарсиласо
Метрополитанос
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Депортиво Гарсиласо
Метрополитанос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|2
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|2
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Потоси
|Claudio Biaggio
|1
|Насьональ Потоси
|Jorge Marcos Andia
|1