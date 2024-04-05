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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Депортиво Гарсиласо
3:2
Конец матча
Метрополитанос
0'
0:1
25' Гол
Charlis Ortiz
1:1
30' Гол
Gaspar Gentile
1:2
37' Гол
Charlis Ortiz
56' Желтая карточка
Jhon Marchan
58' Желтая карточка
Вильете Альваро
2:2
63' Пенальти
Pablo Erustes
78' Желтая карточка
Maike Villero
3:2
90' Гол
Anthony Gordillo
90'+7
1
Пенни
Диего
2
Hector
Salazar
13
Juan
Lojas
4
Кайседо
Луис
II
7
Гомес
Алекси
16
Carlos
Beltran
14
Carlos
Diez
27
Jorge
Bazan
10
Luis
Chicaiza
11
Gaspar
Gentile
32
Pablo
Erustes
25
Вильете
Альваро
5
Fabian
Cuero
77
Kevin
De
la
Hoz
14
Фуэнтес
Жан
17
Ely
Valderrey
10
Walter
Araujo
15
Сальсман
Давид
11
Jhon
Marchan
70
Флорес
Робинсон
35
Francisco
Bareiro
21
Charlis
Ortiz
Депортиво Гарсиласо
Метрополитанос

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Гарсиласо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anthony Gordillo 1 0.5
Gaspar Gentile 1 0.5
Pablo Erustes 1 (1) 0.5
Метрополитанос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Charlis Ortiz 3 1.5

Карточки

Депортиво Гарсиласо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метрополитанос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Athony Graterol 0 1
Jhon Marchan 1 0
Вильете Альваро 1 0
Maike Villero 1 0

Результаты матчей

Депортиво Гарсиласо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Метрополитанос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Депортиво Гарсиласо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Метрополитанос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Гарсиласо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Депортиво Гарсиласо - Комерсиантес Унидос 1:2 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 0:4 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Депортиво Гарсиласо - Депортива Тарма 0:0
Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 3:0 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Куско ФК - Депортиво Гарсиласо 1:0 Спорт Бойз - Депортиво Гарсиласо 2:0 Депортиво Гарсиласо - Спорт Уанкайо 0:2 Универсидад Кахамарка - Депортиво Гарсиласо 1:0 Депортиво Гарсиласо - Оренсе 4:0 Депортиво Гарсиласо - Альянса Лима 0:1 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 1:2 Депортиво Гарсиласо - Академия Кантолао 0:0 Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 2:0 Депортиво Гарсиласо - Сенсьяно 0:3 Спорт Уанкайо - Депортиво Гарсиласо 0:0 Депортиво Гарсиласо - Куско ФК 2:1 Универсидад Кахамарка - Депортиво Гарсиласо 0:0 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 1:0
Метрополитанос
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тачира - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 1:1
Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Карабобо - Метрополитанос 1:1 Метрополитанос - Карабобо 1:1 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 1:2 Метрополитанос - Самора Баринас 3:1 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 3:0 Монагас - Метрополитанос 2:4 Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Каракас - Метрополитанос 0:3 Метрополитанос - Пуэрто Кабелло 2:1 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 3:2 Метрополитанос - Депортиво Ла-Гуайра 2:2 Самора Баринас - Метрополитанос 4:1 Метрополитанос - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Тачира - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Каракас 2:2

Результаты матчей

Депортиво Гарсиласо
Метрополитанос

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Депортиво Гарсиласо
Метрополитанос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Гарсиласо
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Метрополитанос
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Гарсиласо
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Метрополитанос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Депортиво Гарсиласо
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Метрополитанос
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Насьональ Потоси Jorge Marcos Andia 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Флорес Робинсон сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Чарлис Ортиз бьет в цель!
    • 30'
      Hector Salazar сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Gaspar Gentile бьет в цель!
    • 25'
      Francisco Bareiro сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Чарлис Ортиз бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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