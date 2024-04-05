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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 29'
Сан-Паулу
0'
2' Желтая карточка
Рафинья XXI

Ход матча

2'
 
Рафинья XXI
7'
Ramiro Ruiz
Соса Рамон
 
20'
 
Igor Vinicius
Рафинья XXI
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Сан-Паулу
2.60
3.20
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3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
30
Ортегоса
Диего
27
Портилья
Хуан
26
Портилльо
Маркос
20
Ботта
Рубен
9
Джиротти
Федерико
24
Соса
Рамон
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
4
Коста
Диего
6
Welington
25
Alisson
II
29
Майя
Пабло
7
Лукас
Моура
55
Родригес
Хамес
27
Wellington
Rato
17
Силва
Андре
III
Тальерес Кордоба
4-3-3
Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Сан-Паулу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья XXI 1 0

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1
Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3
Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0 Мирасол - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Санту-Андре 3:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Сантос - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона Гуаякиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Кобресал
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Кобресал
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сан-Паулу
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барселона Гуаякиль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Барселона Гуаякиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Кобресал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тальерес Кордоба
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Сан-Паулу
2.60
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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