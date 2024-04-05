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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Тальерес Кордоба
2:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
2' Желтая карточка
Рафинья XXI
33' Желтая карточка
Бенавидес Гастон Америко
1:0
45' Гол
Ramiro Ruiz
2:0
53' Гол
Ботта Рубен
2:1
66' Гол
Лусиано Невес
67' Желтая карточка
Портилья Хуан
72' Желтая карточка
Лусиано Невес
72' Желтая карточка
Портилльо Маркос
90' Желтая карточка
Бустос Науэль
90'+6
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
30
Ортегоса
Диего
27
Портилья
Хуан
26
Портилльо
Маркос
20
Ботта
Рубен
9
Джиротти
Федерико
24
Соса
Рамон
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
4
Коста
Диего
6
Welington
25
Alisson
II
29
Майя
Пабло
7
Лукас
Моура
55
Родригес
Хамес
27
Wellington
Rato
17
Силва
Андре
III
Тальерес Кордоба
4-3-3
Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Сан-Паулу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботта Рубен 1 1
Ramiro Ruiz 1 1
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 1 1

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бустос Науэль 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Портилльо Маркос 1 0
Портилья Хуан 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 1 0
Рафинья XXI 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Тальерес Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1
Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3
Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0 Мирасол - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Санту-Андре 3:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Сантос - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Сан-Паулу

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Кобресал
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Барселона Гуаякиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Кобресал
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барселона Гуаякиль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона Гуаякиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Кобресал
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Палестино Ivan Roman 1 1
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Г О О О О Л - Рамиро Риус бьет в цель!
    • 51'
      Каталан Матиас сделал результативную передачу.
    • 33'
      Габриэль Америко Бенавидес получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Лукас Моура уходит с поля. Феррейра выходит вместо него
    • 20'
      Рафинья XXI уходит с поля. Игор Винисиус выходит вместо него
    • 7'
      Соса Рамон уходит с поля. Рамиро Риус выходит вместо него
    • 2'
      Рафинья XXI получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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