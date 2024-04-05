Тур: 1.
0'
24' Желтая карточкаIvan Roman
0:1
27' ПенальтиJose M.F. Moreno Chico4
33' Желтая карточкаBenjamin Rojas
0:2
34' ГолJose M.F. Moreno Chico4
36' Желтая карточкаFernando Cornejo I
45' Вторая желтая карточкаIvan Roman
45' Желтая карточкаКарраско Браян
58' Желтая карточкаRenzo Orihuela
61' Желтая карточкаDylan Zuniga
0:2
63' Не забитый пенальтиBruno Savio
0:3
63' ГолBruno Savio
0:4
83' ГолВака Рамиро
90'+3
Ход матча
24'
27'
33'
34'
45'
45'
58'
61'
63'
0:2
63'
0:3
83'
0:4
84'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Ivan
Roman
28
Dylan
Zuniga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Ivan RomanЗащитник
-
28 Dylan ZunigaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Bryan VejarЗащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Joe Abrigo
-
-
20 Martin Araya
-
Главный тренер: Pablo Andres Sanchez
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Роша ЙомарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Bruno SavioНападающий
-
18 Чавес ЛукасВратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вака ХенриПолузащитник
- Полузащитник
-
-
8 Luis Paz
-
30 Javier Uzeda
-
-
33 Ervin Vaca
-
Главный тренер: Flavio Robatto
Бомбардиры внутри турнира
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Sosa
|2
|0.4
|Карраско Браян
|2 (1)
|0.4
|Кристиан Суарез
|1
|0.2
|Junior Marabel
|1
|0.2
|Ivan Roman
|1
|0.2
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose M.F. Moreno Chico4
|2 (1)
|2
|Bruno Savio
|1
|1
|Вака Рамиро
|1
|1
Карточки
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Roman
|1
|1
|Карраско Браян
|1
|0
|Dylan Zuniga
|1
|0
|Fernando Cornejo I
|1
|0
|Benjamin Rojas
|1
|0
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Renzo Orihuela
|1
|0
Результаты матчей
Палестино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Боливар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Палестино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Боливар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Палестино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Боливар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Палестино
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кобресал - Палестино 0:2 Эвертон Де Вина - Палестино 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3
О'Хиггинс - Палестино 0:1 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Палестино - Португеза Акаригуа 2:1 Палестино - Кобрелоа 5:0 Португеза Акаригуа - Палестино 1:2 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Палестино - Курико Юнидо 4:0 Палестино - Эвертон Де Вина 0:2 Ньюбленсе - Палестино 1:1 Палестино - Коло-Коло 1:0 Кобресал - Палестино 2:1 Палестино - Унион Эспаньола 2:1 Уачипато - Палестино 2:2 Магальянес - Палестино 2:0 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 3:0
Боливар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боливар - Ориенте Петролеро 4:2 Боливар - Вильстерман 2:1 Стронгест - Боливар 2:1 Вильстерман - Боливар 1:2
Боливар - Стронгест 4:4 Ориенте Петролеро - Боливар 0:2 Боливар - ГВ Сан-Хосе 3:1 Ройял Пари - Боливар 1:0 Мелгар - Боливар 1:1 Реал Санта Крус - Боливар 3:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Атлетико Пальмафлор - Боливар 1:7 Боливар - Индепендьенте Петролеро 5:1 Вака Диес - Боливар 4:3 Университарио Винто - Боливар 2:2 Боливар - Насьональ Потоси 4:3 Вильстерман - Боливар 3:1 Боливар - Олвейс Реди 5:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Результаты матчей
Палестино
Боливар
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Палестино
Боливар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Асунсьон
|Хуан Альфаро
|2
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|2
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Дамиан Суарес
|1
|Академия Пуэрто Кабельо
|Edwin Peraza
|1
|Аврора
|Oswaldo Blanco
|1