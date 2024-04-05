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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Палестино
0:4
Конец матча
Боливар
0'
24' Желтая карточка
Ivan Roman
0:1
27' Пенальти
Jose M.F. Moreno Chico4
33' Желтая карточка
Benjamin Rojas
0:2
34' Гол
Jose M.F. Moreno Chico4
36' Желтая карточка
Fernando Cornejo I
45' Вторая желтая карточка
Ivan Roman
45' Желтая карточка
Карраско Браян
58' Желтая карточка
Renzo Orihuela
61' Желтая карточка
Dylan Zuniga
0:2
63' Не забитый пенальти
Bruno Savio
0:3
63' Гол
Bruno Savio
0:4
83' Гол
Вака Рамиро
90'+3
1
Ригамонти
Сесар
3
Benjamin
Rojas
13
Кристиан
Суарез
17
Ivan
Roman
28
Dylan
Zuniga
5
Nicolas
Linares
8
Fernando
Cornejo
I
10
Misael
Davila
7
Карраско
Браян
9
Gonzalo
Sosa
11
Jonathan
Benitez1
1
Лампе
Карлос
22
Роша
Йомар
44
Renzo
Orihuela
4
Сагредо
Хесус
23
Хустиниано
Леонель
20
Сауседо
Фернандо
11
Вака
Рамиро
9
Альгараньяс
Кармело
19
Jose
M.F.
Moreno
Chico4
10
Bruno
Savio
Палестино
4-1-2-3
Боливар
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Sosa 2 0.4
Карраско Браян 2 (1) 0.4
Кристиан Суарез 1 0.2
Junior Marabel 1 0.2
Ivan Roman 1 0.2
Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose M.F. Moreno Chico4 2 (1) 2
Bruno Savio 1 1
Вака Рамиро 1 1

Карточки

Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Roman 1 1
Карраско Браян 1 0
Dylan Zuniga 1 0
Fernando Cornejo I 1 0
Benjamin Rojas 1 0
Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Renzo Orihuela 1 0

Результаты матчей

Палестино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Боливар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Палестино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Боливар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Палестино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Боливар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Палестино
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кобресал - Палестино 0:2 Эвертон Де Вина - Палестино 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3
О'Хиггинс - Палестино 0:1 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Палестино - Португеза Акаригуа 2:1 Палестино - Кобрелоа 5:0 Португеза Акаригуа - Палестино 1:2 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Палестино - Курико Юнидо 4:0 Палестино - Эвертон Де Вина 0:2 Ньюбленсе - Палестино 1:1 Палестино - Коло-Коло 1:0 Кобресал - Палестино 2:1 Палестино - Унион Эспаньола 2:1 Уачипато - Палестино 2:2 Магальянес - Палестино 2:0 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 3:0
Боливар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боливар - Ориенте Петролеро 4:2 Боливар - Вильстерман 2:1 Стронгест - Боливар 2:1 Вильстерман - Боливар 1:2
Боливар - Стронгест 4:4 Ориенте Петролеро - Боливар 0:2 Боливар - ГВ Сан-Хосе 3:1 Ройял Пари - Боливар 1:0 Мелгар - Боливар 1:1 Реал Санта Крус - Боливар 3:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Атлетико Пальмафлор - Боливар 1:7 Боливар - Индепендьенте Петролеро 5:1 Вака Диес - Боливар 4:3 Университарио Винто - Боливар 2:2 Боливар - Насьональ Потоси 4:3 Вильстерман - Боливар 3:1 Боливар - Олвейс Реди 5:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1

Результаты матчей

Палестино
Боливар

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Палестино
Боливар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мильонариос
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Фламенго
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Боливар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фламенго
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Палестино
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мильонариос
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Палестино Ivan Roman 1 1
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Ivan Roman получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 47'
      Карраско Браян получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Fernando Cornejo получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Вака Рамиро сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Chico бьет в цель!
    • 33'
      Benjamin Rojas получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Chico из команды Боливар забивает с точки!
    • 24'
      Ivan Roman получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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