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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Олвейс Реди
2:0
Конец матча
Индепендьенте Медельин
0'
34' Желтая карточка
Wesley Tanque
34' Желтая карточка
Орехуэла Луис
1:0
45' Гол
Wesley Tanque
2:0
55' Гол в свои ворота
Pablo Lima I
65' Желтая карточка
Pablo Lima I
90'+7
1
Бароя
Алайн
14
Карабали
Хосе
5
Суарес
Марсело
18
Кайседо
Луис
2
Медина
Даниэль
11
Darlison
Rodriguez
7
Julio
Herrera
13
Куэльяр
Эктор
21
Матеус
Робсон
10
Adalid
Terrazas
9
Wesley
Tanque
25
Чаукс
Эдер
2
Leyser
Chaverra
24
Ортис
Хосе
29
John
Palacios
28
Орехуэла
Луис
23
Fainer
Torijano
Cano
15
Альварадо
Джейми
5
Pablo
Lima
I
8
Mender
Garcia
31
Морено
Диего
17
Jimer
Fory
Олвейс Реди
Индепендьенте Медельин

Бомбардиры внутри турнира

Олвейс Реди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wesley Tanque 1 1
Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Олвейс Реди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wesley Tanque 1 0
Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Lima I 1 0
Орехуэла Луис 1 0

Результаты последних матчей

Олвейс Реди
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1 ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0
Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Гуабира - Олвейс Реди 3:1 Спортинг Кристал - Олвейс Реди 3:1 Индепендьенте Петролеро - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Спортинг Кристал 6:1 Олвейс Реди - Университарио Винто 1:1 Лос Чанкас - Олвейс Реди 1:0 Сенсьяно - Олвейс Реди 0:1 Блуминг - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Ориенте Петролеро 4:1 Стронгест - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Ройял Пари 3:0 Гуабира - Олвейс Реди 0:0 Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 3:2 Олвейс Реди - Реал Санта Крус 2:0
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 2:2
Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 1:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Форталеса Сипакира 2:2 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 1:0 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Перейра 1:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 5:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:2 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ - Индепендьенте Медельин 0:5 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сесар Вальехо
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Индепендьенте Медельин
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Индепендьенте Медельин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сесар Вальехо
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сесар Вальехо
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Олвейс Реди
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индепендьенте Медельин
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Спортиво Лукеньо Рохас Родриго 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Adalid Terrazas сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Г О О О О Л - Wesley Tanque бьет в цель!
    • 34'
      Орехуэла Луис получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Wesley Tanque получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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