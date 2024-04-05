Тур: 1.
2:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаWesley Tanque
34' Желтая карточкаОрехуэла Луис
1:0
45' ГолWesley Tanque
2:0
55' Гол в свои воротаPablo Lima I
65' Желтая карточкаPablo Lima I
90'+7
Ход матча
34'
34'
45'
1:0
55'
2:0
65'
18
Кайседо
Луис
25
Чаукс
Эдер
24
Ортис
Хосе
31
Морено
Диего
17
Jimer
Fory
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Кайседо ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Jose Briceno
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oscar Villegas
- Основной состав
-
25 Чаукс ЭдерВратарь
- Защитник
-
24 Ортис ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Морено ДиегоНападающий
-
17 Jimer ForyНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Jhon VasquezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Arias
Бомбардиры внутри турнира
Олвейс Реди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wesley Tanque
|1
|1
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Олвейс Реди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wesley Tanque
|1
|0
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Lima I
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
Результаты последних матчей
Олвейс Реди
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1 ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0
Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Гуабира - Олвейс Реди 3:1 Спортинг Кристал - Олвейс Реди 3:1 Индепендьенте Петролеро - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Спортинг Кристал 6:1 Олвейс Реди - Университарио Винто 1:1 Лос Чанкас - Олвейс Реди 1:0 Сенсьяно - Олвейс Реди 0:1 Блуминг - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Ориенте Петролеро 4:1 Стронгест - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Ройял Пари 3:0 Гуабира - Олвейс Реди 0:0 Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 3:2 Олвейс Реди - Реал Санта Крус 2:0
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 2:2
Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 1:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Форталеса Сипакира 2:2 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 1:0 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Перейра 1:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 5:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:2 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ - Индепендьенте Медельин 0:5 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Дельфин
|Jose Angulo1
|3
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|2
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Потоси
|Claudio Biaggio
|1
|Спортиво Лукеньо
|Рохас Родриго
|1