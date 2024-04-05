Тур: 1.
0:2
Конец матча
0'
0:1
52' ПенальтиJose Angulo1
57' Желтая карточкаAlan Alcaraz
0:2
74' ГолIgnacio Gariglio
90' Желтая карточкаJosue Cuero
90'+6
Ход матча
52'
0:1
57'
74'
0:2
90'
22
Alan
Alcaraz
21
Matias
Noble
17
Jorge
Ortega
26
Эрас
Брайан
13
Josue
Cuero
16
Luis
Castro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Alan AlcarazПолузащитник
-
21 Matias NobleПолузащитник
-
17 Jorge OrtegaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Rai Lima
-
-
-
-
-
33 Kevin Mamani
-
-
Главный тренер: Cristian Aran
- Основной состав
-
26 Эрас БрайанВратарь
-
13 Josue CueroЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Luis CastroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мехия МаркосПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
19 Justin Alman
-
-
22 Gianni Cagua
-
54 Erick Zuniga
-
30 Luis Becerra
-
Главный тренер: Guillermo Duro
Бомбардиры внутри турнира
Реал Томайпо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дельфин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Angulo1
|3 (1)
|1.5
|Ignacio Gariglio
|2
|1
|Braian Oyola
|1
|0.5
Карточки
Реал Томайпо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alan Alcaraz
|1
|0
Дельфин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Реал Томайпо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дельфин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Реал Томайпо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дельфин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Томайпо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Антонио Було Було - Реал Томайпо 3:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Ройял Пари - Реал Томайпо 1:1 Реал Томайпо - Вильстерман 0:0
Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Реал Томайпо - Ройял Пари 0:2 Реал Томайпо - Сан-Антонио Було Було 2:2 Реал Санта Крус - Реал Томайпо 1:2 Реал Томайпо - Атлетико Пальмафлор 4:0 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Реал Томайпо - Индепендьенте Петролеро 2:1 Университарио Винто - Реал Томайпо 0:1 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Вильстерман - Реал Томайпо 3:0 Реал Томайпо - Олвейс Реди 2:0 Вака Диес - Реал Томайпо 0:1 Реал Томайпо - Либертад Гран Маморе 3:2 Аврора - Реал Томайпо 1:2 Реал Томайпо - Блуминг 0:0 Ориенте Петролеро - Реал Томайпо 2:0
Дельфин
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1 Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0
Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Дельфин - Текнико Университарио 2:2 Аукас - Дельфин 0:0 Дельфин - Депортиво Куэнка 0:0 Гуаласео - Дельфин 2:2 Дельфин - Кумбайа 4:0 Универсидад Католика Кито - Дельфин 2:2 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 2:2 Дельфин - Гуаякиль Сити 1:0 Мушук Руна - Дельфин 2:0 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек - Дельфин 0:1 Либертад Лоха - Дельфин 1:3
Результаты матчей
Реал Томайпо
Дельфин
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Реал Томайпо
Дельфин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Дельфин
|Jose Angulo1
|3
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|2
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Потоси
|Claudio Biaggio
|1
|Спортиво Лукеньо
|Рохас Родриго
|1