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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Реал Томайпо
0:2
Конец матча
Дельфин
0'
0:1
52' Пенальти
Jose Angulo1
57' Желтая карточка
Alan Alcaraz
0:2
74' Гол
Ignacio Gariglio
90' Желтая карточка
Josue Cuero
90'+6
23
Pedro
Galindo
20
Leonardo
Justiniano
2
Juan
Rioja
24
Aldair
Cantillo
30
Jaime
Villamil
29
Miguel
Graneros
6
Sergio
Villamil
10
Майга
Леандро
22
Alan
Alcaraz
21
Matias
Noble
17
Jorge
Ortega
26
Эрас
Брайан
13
Josue
Cuero
2
Nicolas
Goitea
14
Ignacio
Gariglio
3
Juan
Elordi
55
Рейес
Майкель
5
Cristian
Garcia
16
Luis
Castro
8
Enzo
Gaggi
9
Jose
Angulo1
79
Horacio
Tijanovich
Реал Томайпо
Дельфин

Бомбардиры внутри турнира

Реал Томайпо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дельфин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Angulo1 3 (1) 1.5
Ignacio Gariglio 2 1
Braian Oyola 1 0.5

Карточки

Реал Томайпо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alan Alcaraz 1 0
Дельфин
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Реал Томайпо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дельфин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Реал Томайпо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дельфин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Томайпо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Антонио Було Було - Реал Томайпо 3:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Ройял Пари - Реал Томайпо 1:1 Реал Томайпо - Вильстерман 0:0
Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Реал Томайпо - Ройял Пари 0:2 Реал Томайпо - Сан-Антонио Було Було 2:2 Реал Санта Крус - Реал Томайпо 1:2 Реал Томайпо - Атлетико Пальмафлор 4:0 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Реал Томайпо - Индепендьенте Петролеро 2:1 Университарио Винто - Реал Томайпо 0:1 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Вильстерман - Реал Томайпо 3:0 Реал Томайпо - Олвейс Реди 2:0 Вака Диес - Реал Томайпо 0:1 Реал Томайпо - Либертад Гран Маморе 3:2 Аврора - Реал Томайпо 1:2 Реал Томайпо - Блуминг 0:0 Ориенте Петролеро - Реал Томайпо 2:0
Дельфин
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1 Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0
Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Дельфин - Текнико Университарио 2:2 Аукас - Дельфин 0:0 Дельфин - Депортиво Куэнка 0:0 Гуаласео - Дельфин 2:2 Дельфин - Кумбайа 4:0 Универсидад Католика Кито - Дельфин 2:2 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 2:2 Дельфин - Гуаякиль Сити 1:0 Мушук Руна - Дельфин 2:0 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек - Дельфин 0:1 Либертад Лоха - Дельфин 1:3

Результаты матчей

Реал Томайпо
Дельфин

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реал Томайпо
Дельфин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дельфин
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бельграно
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Реал Томайпо
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дельфин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Томайпо
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дельфин
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Реал Томайпо
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Спортиво Лукеньо Рохас Родриго 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Майкель Фернандес сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Игнасио Гарильо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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