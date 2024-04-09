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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Гремио
0:1
Первый тайм: 16'
Уачипато
0'
0:1
13' Гол
Лойола Фелипе

Ход матча

13'
0:1
Лойола Фелипе
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Уачипато
1.35
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5.50
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9.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
3
Джеромел
Педро
5
Эли
Родриго
26
Van
Van
20
Вильясанти
Матиас
37
Кейрос
Эдуардо
10
Кристальдо
Франко
13
Henrique
Souza
Ewerthon3
19
Коста
Диего
7
Сотельдо
Йеферсон
1
Martin
Parra
5
Лойола
Фелипе
4
Benjamin
Gazzolo
13
Renzo
Malanca
26
Диас
Леандро
8
Gonzalo
Montes
15
Силва
Сантьяго
30
Jeisson
Vargas
21
Julian
Brea
9
Maximiliano
Rodriguez3
23
Cris
Martinez
Гремио
4-3-3
Уачипато
4-1-2-3

История личных встреч

Гремио
Уачипато

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уачипато
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cris Martinez 1 1

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уачипато
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Rodriguez3 1 0

Результаты матчей

Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2
Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1 Гремио - Жувентуде 1:0 Гремио Бразил - Гремио 0:1 Гремио - Сан-Хосе Порту-Алегри 4:1 Кашиас-ду-Сул - Гремио 2:1 Флуминенсе - Гремио 2:3 Гремио - Васко да Гама 1:0 Гремио - Гойяс 2:1
Уачипато
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2
Коло-Коло - Уачипато 2:0 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Кобрелоа - Уачипато 1:1 Уачипато - У. Де Чили 0:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 2:0 Ньюбленсе - Уачипато 0:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Магальянес - Уачипато 1:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4 Уачипато - Депортес Копьяпо 1:0 Эвертон Де Вина - Уачипато 1:2 Уачипато - Палестино 2:2 Уачипато - Курико Юнидо 3:0 Унион Эспаньола - Уачипато 0:1 Уачипато - Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло - Уачипато 3:1

Результаты матчей

Гремио
Уачипато

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гремио
Уачипато

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Уачипато
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Гремио
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Гремио
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Уачипато
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уачипато
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Стронгест
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Гремио
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Палестино Ivan Roman 1 1
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Г О О О О Л - Лойола Фелипе бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 78% завершится победой Гремио.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Уачипато
1.35
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5.50
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