Тур: 2.
0'
0:1
13' ГолЛойола Фелипе
35' Желтая карточкаСилва Сантьяго
45' Желтая карточкаBenjamin Gazzolo
45' Желтая карточкаКоста Диего
0:2
45' ГолGonzalo Montes
60' Желтая карточкаCris Martinez
67' Желтая карточкаКристальдо Франко
90'+7
Ход матча
13'
0:1
35'
45'
45'
45'
0:2
60'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Van
Van
19
Коста
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Van VanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 NataЗащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
-
31 Caique IV
-
-
-
54 Cuiabano
-
-
23 Pepe4
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Диас ЛеандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Julian BreaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
27 Franco Vega
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Гремио
Уачипато
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Уачипато
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cris Martinez
|1
|0.5
|Gonzalo Montes
|1
|0.5
|Лойола Фелипе
|1
|0.5
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
Уачипато
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Сантьяго
|1
|0
|Cris Martinez
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez3
|1
|0
|Benjamin Gazzolo
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уачипато
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уачипато
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Гремио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уачипато
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2
Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1 Гремио - Жувентуде 1:0 Гремио Бразил - Гремио 0:1 Гремио - Сан-Хосе Порту-Алегри 4:1 Кашиас-ду-Сул - Гремио 2:1 Флуминенсе - Гремио 2:3 Гремио - Васко да Гама 1:0 Гремио - Гойяс 2:1
Уачипато
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Уачипато - Депортес Копьяпо 2:1 Кобресал - Уачипато 1:2
Коло-Коло - Уачипато 2:0 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Кобрелоа - Уачипато 1:1 Уачипато - У. Де Чили 0:0 Уачипато - Аудакс Итальяно 2:0 Ньюбленсе - Уачипато 0:1 Уачипато - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Магальянес - Уачипато 1:1 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4 Уачипато - Депортес Копьяпо 1:0 Эвертон Де Вина - Уачипато 1:2 Уачипато - Палестино 2:2 Уачипато - Курико Юнидо 3:0 Унион Эспаньола - Уачипато 0:1 Уачипато - Кокимбо Юнидо 2:2 Коло-Коло - Уачипато 3:1
Результаты матчей
Гремио
Уачипато
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Гремио
Уачипато
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Асунсьон
|Хуан Альфаро
|2
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|2
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|2
|Стронгест
|Урсино Лусиано
|2
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1