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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Эстудиантес Ла-Плата
2:1
Конец матча
Стронгест
0'
8' Красная карточка
Эноумба Марк
17' Желтая карточка
Gaston Benedetti
0:1
21' Гол
Enrique Triverio
32' Желтая карточка
Урсино Лусиано
1:1
65' Гол
Каррильо Гидо
2:1
81' Гол
Edwin Cetre
90'+5
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
6
Фернандес
Федерико
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
22
Перес
Энцо
5
Аскасибар
Сантьяго
32
Tiago
Palacios
7
Соса
Хосе
18
Edwin
Cetre
27
Javier
Correa
13
Вискарра
Гильермо
15
Maxi
Caire
5
Джузино
Эдриан
4
Эноумба
Марк
35
Daniel
Lino
8
Урсино
Лусиано
14
Вайар
Диего
30
Арраскайта
Хайме
7
Joel
Amoroso
11
Enrique
Triverio
18
Рамальо
Родриго
Эстудиантес Ла-Плата
4-2-3-1
Стронгест
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 1 0.5
Javier Correa 1 0.5
Edwin Cetre 1 0.5
Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enrique Triverio 2 1
Урсино Лусиано 1 0.5

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 1 0
Tiago Palacios 1 0
Franco Zapiola 1 0
Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урсино Лусиано 2 0
Эноумба Марк 0 1
Daniel Rojas 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Эстудиантес Ла-Плата
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Эстудиантес Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Стронгест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1
Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 2:1
Стронгест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Стронгест - Сан-Антонио Було Було 2:0 Стронгест - Гремио 2:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Стронгест - Боливар 2:1
Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Сан-Антонио Було Було - Стронгест 5:1 Боливар - Стронгест 4:4 Стронгест - Реал Санта Крус 3:0 Спорт Бойз - Стронгест 3:1 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Вильстерман - Стронгест 1:1 Стронгест - Олвейс Реди 1:1 Вака Диес - Стронгест 2:2 Стронгест - Либертад Гран Маморе 8:0 Гуабира - Стронгест 4:1 Аврора - Стронгест 0:3 Стронгест - Блуминг 1:0 Ориенте Петролеро - Стронгест 1:1 Стронгест - Ройял Пари 3:2 Стронгест - Реал Санта Крус 4:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Стронгест

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Стронгест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уачипато
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Стронгест
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Гремио
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Уачипато
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уачипато
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Стронгест
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Стронгест Урсино Лусиано 2
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Соса Хосе уходит с поля. Эрик Меза выходит вместо него
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