Тур: 2.
4:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолРомеро Анхель
45' Желтая карточкаФагнер Лемос
46' Желтая карточкаGustavo Caballero
50' Желтая карточкаLeandro Meza
60' Красная карточкаRodrigo Arevalo
2:0
64' ГолАлберто Юри
3:0
73' ГолРомеро Анхель
86' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
4:0
89' ГолРаул Педро
90'+5
Ход матча
22'
1:0
45'
50'
60'
64'
2:0
73'
3:0
86'
89'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
46
Hugo
Farias
14
Raniele
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
-
27 Bidon Breno
-
16 Энрике Педро
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Leandro MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
40 Julio Doldan
-
20 Alan Gomez
-
-
Главный тренер: Victor Bernay
История личных встреч
Коринтианс
Насьональ Асунсьон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Анхель
|2
|1
|Алберто Юри
|2
|1
|Раул Педро
|1
|0.5
Насьональ Асунсьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Rivas
|1
|0.5
|Rodrigo Arevalo
|1
|0.5
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
Насьональ Асунсьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Meza
|2
|0
|Rodrigo Arevalo
|0
|1
|Gustavo Caballero
|1
|0
|Juan Luis Alfaro
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Насьональ Асунсьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Насьональ Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Насьональ Асунсьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0
Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:0 Коритиба Парана - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Васко да Гама - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Байя 1:5
Насьональ Асунсьон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Такуари 0:1
Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 Сол де Америка - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Атлетико Насьональ - Насьональ Асунсьон 0:3 2 де Майо - Насьональ Асунсьон 2:0 Насьональ Асунсьон - Атлетико Насьональ 1:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Насьональ Асунсьон - Аукас 3:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Аукас - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Гуарани Асунсьон 1:4 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 2:2 Насьональ Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2 Спортиво Амелиано - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 1:1 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 1:1
Результаты матчей
Коринтианс
Насьональ Асунсьон
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Насьональ Асунсьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Дельфин
|Jose Angulo1
|3
|Коринтианс
|Ромеро Анхель
|2
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|2
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Асунсьон
|Rodrigo Arevalo
|1