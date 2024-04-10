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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Коринтианс
4:0
Конец матча
Насьональ Асунсьон
0'
1:0
22' Гол
Ромеро Анхель
45' Желтая карточка
Фагнер Лемос
46' Желтая карточка
Gustavo Caballero
50' Желтая карточка
Leandro Meza
60' Красная карточка
Rodrigo Arevalo
2:0
64' Гол
Алберто Юри
3:0
73' Гол
Ромеро Анхель
86' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
4:0
89' Гол
Раул Педро
90'+5
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Торрес
Феликс
13
Энрике
Густаво
46
Hugo
Farias
14
Raniele
5
Вера
Фаусто
11
Ромеро
Анхель
10
Гарро
Родриго
36
Уэсли
Лопес
9
Алберто
Юри
1
Силва
Энтони
4
Juan
Luis
Alfaro
17
Brian
Blasi
14
Claudio
Nunez2
25
Leonardo
Rivas
33
Orlando
Gaona
Lugo
13
Leandro
Meza
6
Хуан
Альфаро
21
Blas
Antonio
Caceres
11
Gustavo
Caballero
10
Tiago
Caballero
Коринтианс
Насьональ Асунсьон

История личных встреч

Коринтианс
Насьональ Асунсьон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЮА
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Анхель 2 1
Алберто Юри 2 1
Раул Педро 1 0.5
Насьональ Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Rivas 1 0.5
Rodrigo Arevalo 1 0.5

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Жозе 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Гарро Родриго 1 0
Hugo Farias 1 0
Насьональ Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Meza 2 0
Rodrigo Arevalo 0 1
Gustavo Caballero 1 0
Juan Luis Alfaro 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Насьональ Асунсьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Насьональ Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Насьональ Асунсьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0
Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:0 Коритиба Парана - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Васко да Гама - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Байя 1:5
Насьональ Асунсьон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Такуари 0:1
Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 Сол де Америка - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Атлетико Насьональ - Насьональ Асунсьон 0:3 2 де Майо - Насьональ Асунсьон 2:0 Насьональ Асунсьон - Атлетико Насьональ 1:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Насьональ Асунсьон - Аукас 3:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Аукас - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Гуарани Асунсьон 1:4 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 2:2 Насьональ Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2 Спортиво Амелиано - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 1:1 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 1:1

Результаты матчей

Коринтианс
Насьональ Асунсьон

Точный счет

4:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Насьональ Асунсьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Расинг Монтевидео
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 5 3
4.
Насьональ Асунсьон
 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Расинг Монтевидео
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Насьональ Асунсьон
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Коринтианс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Насьональ Асунсьон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Коринтианс Ромеро Анхель 2
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 2
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Асунсьон Rodrigo Arevalo 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Blas Caceres уходит с поля. Francisco Morel выходит вместо него
    • 60'
      УДАЛЕНИЕ! - Родриго Аревало увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 59'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Leandro Meza получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Gustavo Caballero получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Tiago Caballero уходит с поля. Родриго Аревало выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Фагнер Лемос получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Вера Фаусто сделал результативную передачу.
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