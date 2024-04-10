УДАЛЕНИЕ! - Родриго Аревало увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

[player1] получил желтую карточку от судьи

Tiago Caballero уходит с поля. Родриго Аревало выходит вместо него

46'

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.