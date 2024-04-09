  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Архентинос Хуниорс
0:0
Первый тайм: 16'
Расинг Монтевидео
0'
1:0
4' Гол

Ход матча

4'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Расинг Монтевидео
1.42
Реклама, fon.bet
4.66
Реклама, olimp.bet
9.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Родригес
Диего
II
8
Родригес
Алан
19
Гальван
Джонатан
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
21
Ороз
Николас
17
Мойяно
Франко
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
1
Баккья
Ренсо
4
Котуньо
Гильермо
2
Hugo
Magallanes
5
Lucas
Monzon
14
Erik
De
Los
Santos
6
Oscar
Quinonez
7
Jose
Varela
II
21
Lucas
Rodriguez
20
Уррета
Хонатан
27
Tomas
Lupi
9
Dylan
Nandin
Архентинос Хуниорс
Расинг Монтевидео

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 2 2
Лескано Алан 1 1
Расинг Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Sosa 1 0.5
Tomas Lupi 1 0.5
Agustin Alaniz 1 0.5

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меса Фернандо 1 0
Расинг Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Rodriguez 1 0
Agustin Pereira 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0
Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2
Расинг Монтевидео
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Серро Ларго - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2
Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 4:3 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 2:0 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:2 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Пласа Колония - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3 Расинг Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Расинг Монтевидео 3:0 Расинг Монтевидео - Ла Лус 1:1 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 1:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Данубио - Расинг Монтевидео 0:2

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Расинг Монтевидео

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Расинг Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Расинг Монтевидео
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Коринтианс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Насьональ Асунсьон
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Расинг Монтевидео
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Архентинос Хуниорс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Насьональ Асунсьон
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Насьональ Асунсьон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Расинг Монтевидео
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Спортиво Лукеньо Рохас Родриго 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Архентинос Хуниорс
Ничья
Расинг Монтевидео
1.42
Реклама, fon.bet
4.66
Реклама, olimp.bet
9.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Архентинос Хуниорс 0:0 Расинг Монтевидео онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Архентинос Хуниорс
Расинг Монтевидео
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный