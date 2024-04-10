  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Архентинос Хуниорс
0:3
Конец матча
Расинг Монтевидео
0'
19' Желтая карточка
Ромеро Максимильяно
26' Желтая карточка
Jose Varela II
0:1
41' Гол
Tomas Lupi
0:2
48' Гол
Tomas Lupi
0:3
53' Гол
Уррета Хонатан
74' Желтая карточка
Гальван Джонатан
77' Желтая карточка
Tomas Lupi
90'+5
50
Родригес
Диего
II
8
Родригес
Алан
19
Гальван
Джонатан
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
21
Ороз
Николас
17
Мойяно
Франко
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
1
Баккья
Ренсо
4
Котуньо
Гильермо
2
Hugo
Magallanes
5
Lucas
Monzon
14
Erik
De
Los
Santos
6
Oscar
Quinonez
7
Jose
Varela
II
21
Lucas
Rodriguez
20
Уррета
Хонатан
27
Tomas
Lupi
9
Dylan
Nandin
Архентинос Хуниорс
Расинг Монтевидео

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 2 1
Лескано Алан 1 0.5
Расинг Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Lupi 3 1
Уррета Хонатан 1 0.33
Nicolas Sosa 1 0.33
Agustin Alaniz 1 0.33

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меса Фернандо 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Расинг Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Rodriguez 1 0
Jose Varela II 1 0
Tomas Lupi 1 0
Agustin Pereira 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Расинг Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0
Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2
Расинг Монтевидео
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Серро Ларго - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2
Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 4:3 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 2:0 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:2 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Пласа Колония - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3 Расинг Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Расинг Монтевидео 3:0 Расинг Монтевидео - Ла Лус 1:1 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 1:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Данубио - Расинг Монтевидео 0:2

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Расинг Монтевидео

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Расинг Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Расинг Монтевидео
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 3 - 5 3
4.
Насьональ Асунсьон
 2 0 0 2 2 - 7 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Расинг Монтевидео
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Насьональ Асунсьон
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Архентинос Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Коринтианс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Насьональ Асунсьон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Коринтианс Ромеро Анхель 2
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 2
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Асунсьон Rodrigo Arevalo 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Архентинос Хуниорс 0:3 Расинг Монтевидео онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный