Тур: 2.
0:0
Перерыв
Ход матча
27'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Wildo
Alonso
13
Juan
Salcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Kevin Zenon
-
12 Leandro Brey
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Wildo AlonsoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SalcedoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Joel Roman
-
29 Tomas Rayer
-
-
35 Alan Pereira
-
-
21 Axel Canete
-
-
25 Mauro Rodas
-
Главный тренер: Jose Arrua
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Спортиво Триниденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Leandro Brey
|1
|0
|Jabes Saralegui
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Walter Molas
|1
|0
Спортиво Триниденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риверос Маркос
|1
|0
|Cesar Benitez
|1
|0
|Sergio Mendoza II
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортиво Триниденсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортиво Триниденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1
Спортиво Триниденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2
Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Триниденсе 3:2 Эль-Насьональ Кито - Спортиво Триниденсе 0:1 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Триниденсе - Эль-Насьональ Кито 1:1 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Такуари 1:3 Сол де Америка - Спортиво Триниденсе 2:3 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 2 де Майо - Спортиво Триниденсе 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1 Спортиво Триниденсе - Гуайрена 7:2 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 0:2 Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 1:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Спортиво Триниденсе
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Спортиво Триниденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Дельфин
|Jose Angulo1
|3
|Коринтианс
|Ромеро Анхель
|2
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|2
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Асунсьон
|Rodrigo Arevalo
|1