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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Спортиво Триниденсе
0'
27' Желтая карточка
Риверос Маркос
63' Желтая карточка
Де ла Крус Луис
1:0
71' Гол
Aaron Anselmino
73' Желтая карточка
Cesar Benitez
86' Желтая карточка
Oscar Gimenez
90' Желтая карточка
Joel Roman
90'+7
1
Ромеро
Серхио
4
Фигаль
Хорхе
38
Aaron
Anselmino
15
Валентини
Николас
3
Сараччи
Марсело
47
Jabes
Saralegui
45
Mauricio
Benitez
8
Фернандес
Пол
39
Vicente
Taborda
10
Кавани
Эдинсон
16
Мерентиель
Мигель
12
Victor
Samudio
2
Armando
Ruiz
Diaz
5
Juan
Vera
23
Cesar
Benitez
20
Wildo
Alonso
30
Brian
Andrada
24
Де
ла
Крус
Луис
28
Риверос
Маркос
13
Juan
Salcedo
18
Fernando
Romero
III
10
Pedro
Delvalle
Бока Хуниорс
Спортиво Триниденсе

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aaron Anselmino 1 0.5
Спортиво Триниденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сараччи Марсело 1 0
Leandro Brey 1 0
Jabes Saralegui 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Walter Molas 1 0
Спортиво Триниденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cesar Benitez 2 0
Риверос Маркос 1 0
Де ла Крус Луис 1 0
Joel Roman 1 0
Sergio Mendoza II 1 0
Oscar Gimenez 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Триниденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Спортиво Триниденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Бока Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортиво Триниденсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла-Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1
Спортиво Триниденсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Лукеньо 0:1 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:2
Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 1:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Триниденсе 3:2 Эль-Насьональ Кито - Спортиво Триниденсе 0:1 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Триниденсе - Эль-Насьональ Кито 1:1 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Спортиво Триниденсе - Такуари 1:3 Сол де Америка - Спортиво Триниденсе 2:3 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 2 де Майо - Спортиво Триниденсе 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1 Спортиво Триниденсе - Гуайрена 7:2 Гуарани Асунсьон - Спортиво Триниденсе 0:2 Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 1:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Спортиво Триниденсе

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Спортиво Триниденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Насьональ Потоси
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Спортиво Триниденсе
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Насьональ Потоси
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортиво Триниденсе
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Насьональ Потоси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спортиво Триниденсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Коринтианс Ромеро Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 2
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Pedro Delvalle уходит с поля. Joel Roman выходит вместо него
    • 46'
      Риверос Маркос уходит с поля. Jorge Jara выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Риверос Маркос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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