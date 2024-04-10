Тур: 2.
Ход матча
32'
1:0
39'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Франко ИванНападающий
-
-
-
-
-
29 Victor Rojas
-
Главный тренер: Ariel Galeano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Jefre VargasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ерсон ЧаконПолузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
-
13 Камачо ПаблоЗащитник
- Защитник
-
11 Diomar DiazПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Sarago
История личных встреч
Либертад
Тачира
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Либертад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Sanabria2
|1
|0.5
Тачира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Либертад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Антонио
|1
|0
|Эспиноса Матиас
|1
|0
Тачира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oliver Paz Benitez
|1
|0
|Ерсон Чакон
|1
|0
Результаты матчей
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тачира
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тачира
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Либертад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Либертад - Гуарани Асунсьон 2:1 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Либертад - Олимпия Асунсьон 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2
Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Либертад - Такуари 1:1 Сол де Америка - Либертад 1:2 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Либертад - 2 де Майо 3:0 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 Либертад - Спортиво Лукеньо 2:1 Гуарани Асунсьон - Либертад 1:1 Либертад - Такуари 1:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 3:1 Либертад - Серро Портеньо 1:1 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:1 Либертад - Ресистенсия 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:0
Тачира
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Универсидад Сентраль - Тачира 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Эрманос Кольменарес - Тачира 1:1
Тачира - Монагас 1:0 Ангостура - Тачира 2:0 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 0:1 Каракас - Тачира 0:0 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Самора Баринас - Тачира 0:0 Тачира - Эстудиантес Мерида 5:1 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Тачира 0:1 Тачира - Португеза Акаригуа 3:0 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Тачира 1:3
Результаты матчей
Либертад
Тачира
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Либертад
Тачира
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Асунсьон
|Хуан Альфаро
|2
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|2
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|2
|Стронгест
|Урсино Лусиано
|2
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1