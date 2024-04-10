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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Либертад
2:0
Перерыв
Тачира
0'
1:0
32' Гол
Lucas Sanabria2
2:0
39' Гол
Мельгарехо Лоренсо

Ход матча

32'
Lucas Sanabria2
1:0
39'
Мельгарехо Лоренсо
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Либертад
Ничья
Тачира
1.50
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8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Rodrigo
Morinigo
2
Рамирес
Иван
14
Luis
Carlos
Cardozo
5
Diego
Viera
II
4
Nestor
Gimenez
8
Bautista
Merlini
26
Кабальеро
Эрнесто
Бенитес
21
Lucas
Sanabria2
20
Барейро
Антонио
24
Санта
Крус
Роке
10
Мельгарехо
Лоренсо
1
Alejandro
Araque
4
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Oliver
Paz
Benitez
27
Andres
Murillo
33
Nelson
Hernandez
29
Jefre
Vargas
15
Maurice
Jesus
Cova
Sanchez
24
Carlos
Robles1
19
Jean
Castillo
18
Ерсон
Чакон
25
Риос
Андрес
Либертад
4-3-3
Тачира
3-4-2-1

История личных встреч

Либертад
Тачира

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
3:1
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Sanabria2 1 0.5
Тачира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Антонио 1 0
Эспиноса Матиас 1 0
Тачира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oliver Paz Benitez 1 0
Ерсон Чакон 1 0

Результаты матчей

Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тачира
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тачира
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Либертад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Либертад - Гуарани Асунсьон 2:1 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Либертад - Олимпия Асунсьон 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2
Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Либертад - Такуари 1:1 Сол де Америка - Либертад 1:2 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Либертад - 2 де Майо 3:0 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 Либертад - Спортиво Лукеньо 2:1 Гуарани Асунсьон - Либертад 1:1 Либертад - Такуари 1:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 3:1 Либертад - Серро Портеньо 1:1 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:1 Либертад - Ресистенсия 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:0
Тачира
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Универсидад Сентраль - Тачира 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Эрманос Кольменарес - Тачира 1:1
Тачира - Монагас 1:0 Ангостура - Тачира 2:0 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 0:1 Каракас - Тачира 0:0 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Самора Баринас - Тачира 0:0 Тачира - Эстудиантес Мерида 5:1 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Тачира 0:1 Тачира - Португеза Акаригуа 3:0 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Тачира 1:3

Результаты матчей

Либертад
Тачира

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Либертад
Тачира

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Насьональ Монтевидео
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Либертад
 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Тачира
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Либертад
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Насьональ Монтевидео
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тачира
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Насьональ Монтевидео
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тачира
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Либертад
 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Стронгест Урсино Лусиано 2
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
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Либертад
Ничья
Тачира
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