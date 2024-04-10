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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Флуминенсе
1:1
Перерыв
Коло-Коло
0'
1:0
5' Гол
Маркус Аленсар
10' Желтая карточка
Видаль Артуро
1:1
19' Гол
Guillermo Paiva
39' Желтая карточка
Мело Фелипе
41' Желтая карточка
Erick Wiemberg

Ход матча

5'
Маркус Аленсар
1:0
10'
 
Видаль Артуро
19'
1:1
Guillermo Paiva
39'
Мело Фелипе
 
41'
 
Erick Wiemberg
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Коло-Коло
2.04
7.30
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7.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
45
Лима
II
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
77
Маркус
Аленсар
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
1
Кортес
Брайан
16
Опасо
Оскар
4
Alan
Saldivia
37
Maximiliano
Falcon
21
Erick
Wiemberg
23
Видаль
Артуро
8
Павес
Эстебан
5
Leonardo
Gil
11
Боладос
Маркос
29
Guillermo
Paiva
7
Паласиос
Карлос
Флуминенсе
4-2-3-1
Коло-Коло
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркус Аленсар 2 1
Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Gil 1 0.17
Боладос Маркос 1 0.17
Guillermo Paiva 1 0.17
Савала Кристиан 1 0.17
Lucas Cepeda 1 0.17
Паласиос Карлос 1 (1) 0.17

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 2 0
Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видаль Артуро 2 0
Leonardo Gil 1 0
Erick Wiemberg 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Коло-Коло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коло-Коло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коло-Коло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4
Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0 Аудакс Рио - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 2:1 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:1 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0
Коло-Коло
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ньюбленсе - Коло-Коло 3:0 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 4:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0
Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 О'Хиггинс - Коло-Коло 1:0 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Унион Эспаньола - Коло-Коло 0:3 Эвертон Де Вина - Коло-Коло 0:1 Магальянес - Коло-Коло 1:3 Курико Юнидо - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Унион Эспаньола 0:2 Аудакс Итальяно - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт Аруба 2:2 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 2:0 Магальянес - Коло-Коло 1:2

Результаты матчей

Флуминенсе
Коло-Коло

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Коло-Коло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коло-Коло
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Флуминенсе
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Альянса Лима
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Серро Портеньо
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коло-Коло
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Флуминенсе
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Альянса Лима
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Серро Портеньо
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Коло-Коло
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Альянса Лима
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Серро Портеньо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 2
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Топ нарушителей
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Стронгест Урсино Лусиано 2
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Erick Wiemberg получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Leonardo Gil сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Guillermo Paiva бьет в цель!
  • 10'
    Видаль Артуро получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Ариас Джон сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Коло-Коло
2.04
7.30
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7.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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