Тур: 2.
1:1
Перерыв
0'
1:0
5' ГолМаркус Аленсар
10' Желтая карточкаВидаль Артуро
1:1
19' ГолGuillermo Paiva
39' Желтая карточкаМело Фелипе
41' Желтая карточкаErick Wiemberg
Ход матча
5'
1:0
10'
19'
1:1
39'
41'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Лима
II
30
Мело
Фелипе
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
16
Опасо
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 ЛимаЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
23 ГугаЗащитник
- Полузащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
90 Коста ДугласПолузащитник
-
18 LeleНападающий
-
-
-
19 Кауан Элиас
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Парра ПаблоНападающий
- Нападающий
-
26 Matias MoyaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркус Аленсар
|2
|1
Коло-Коло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Gil
|1
|0.17
|Боладос Маркос
|1
|0.17
|Guillermo Paiva
|1
|0.17
|Савала Кристиан
|1
|0.17
|Lucas Cepeda
|1
|0.17
|Паласиос Карлос
|1 (1)
|0.17
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|2
|0
Коло-Коло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видаль Артуро
|2
|0
|Leonardo Gil
|1
|0
|Erick Wiemberg
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Коло-Коло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коло-Коло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коло-Коло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4
Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0 Аудакс Рио - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 2:1 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:1 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0
Коло-Коло
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ньюбленсе - Коло-Коло 3:0 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 4:1 Кокимбо Юнидо - Коло-Коло 0:0
Коло-Коло - Спортиво Триниденсе 2:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:1 Спортиво Триниденсе - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Уачипато 2:0 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 О'Хиггинс - Коло-Коло 1:0 Годой Крус - Коло-Коло 0:1 Унион Эспаньола - Коло-Коло 0:3 Эвертон Де Вина - Коло-Коло 0:1 Магальянес - Коло-Коло 1:3 Курико Юнидо - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Унион Эспаньола 0:2 Аудакс Итальяно - Коло-Коло 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт Аруба 2:2 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 2:0 Магальянес - Коло-Коло 1:2
Результаты матчей
Флуминенсе
Коло-Коло
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Коло-Коло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Асунсьон
|Хуан Альфаро
|2
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|2
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|2
|Стронгест
|Урсино Лусиано
|2
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1