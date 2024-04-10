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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Атлетико Паранаэнсе
6:0
Конец матча
Райо Зулиано
0'
13' Желтая карточка
Luiz Corredor
1:0
15' Пенальти
Фернандиньо XII
2:0
23' Гол
Lucas Esquivel
3:0
27' Гол
Каноббио Агустин
4:0
45' Гол
Pablo I
5:0
66' Гол
Gonzalo Mastriani
6:0
76' Гол
Каноббио Агустин
90'+2
1
Крепски
Бенто
29
Leonardo
Godoy
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
20
Julimar
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
14
Каноббио
Агустин
92
Pablo
I
1
Luiz
Corredor
13
Diego
Enrique
Melean
Berrueta
4
Hermes
Rodriguez
22
Edison
Penilla
25
Jaider
Julio
24
Jesus
Quintero
II
14
Andrusw
Araujo
70
Heiderber
Ramirez
16
Gilmar
Martinez
19
Saimon
Ramirez
43
Gerardo
Padron
Атлетико Паранаэнсе
Райо Зулиано

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 3 1.5
Каноббио Агустин 2 1
Фернандиньо XII 2 (1) 1
Pablo I 1 0.5
Lucas Esquivel 1 0.5
Bruno Zapelli 1 0.5
Райо Зулиано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Райо Зулиано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Enrique Melean Berrueta 1 0
Luiz Corredor 1 0
Junior Colina 1 0
Gerardo Padron 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Райо Зулиано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Райо Зулиано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Райо Зулиано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

10
0
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0
Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1 Азурис - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Andraus - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 3:0
Райо Зулиано
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Карабобо - Райо Зулиано 2:2 Райо Зулиано - Данубио 0:2 Райо Зулиано - Универсидад Сентраль 2:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0
Райо Зулиано - Эрманос Кольменарес 0:1 Монагас - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Ангостура 2:3 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Академия Пуэрто Кабельо - Райо Зулиано 3:1 Самора Баринас - Райо Зулиано 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Райо Зулиано - Португеза Акаригуа 3:1 Райо Зулиано - Академия Пуэрто Кабельо 1:0 Райо Зулиано - Каракас 0:0 Райо Зулиано - Ангостура 2:1 Минерос де Гуайяна - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Тачира 1:2 Райо Зулиано - Эстудиантес Мерида 2:1 Португеза Акаригуа - Райо Зулиано 1:2

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Райо Зулиано

Точный счет

6:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Райо Зулиано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 10 - 1 6
2.
Данубио
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Спортиво Амелиано
 2 0 1 1 1 - 4 1
4.
Райо Зулиано
 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Данубио
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Райо Зулиано
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Спортиво Амелиано
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Данубио
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортиво Амелиано
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Райо Зулиано
 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Коринтианс Ромеро Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 2
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Весь список
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