Тур: 2.
6:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаLuiz Corredor
1:0
15' ПенальтиФернандиньо XII
2:0
23' ГолLucas Esquivel
3:0
27' ГолКаноббио Агустин
4:0
45' ГолPablo I
5:0
66' ГолGonzalo Mastriani
6:0
76' ГолКаноббио Агустин
90'+2
Ход матча
13'
15'
1:0
23'
2:0
27'
3:0
45'
4:0
66'
76'
6:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Julimar
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 JulimarПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Нападающий
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Madson II
-
-
-
23 Filipinho
-
17 Hugo Moura
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Jaider JulioЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Angel FariaЗащитник
- Нападающий
-
-
27 Jhon Mejia
-
-
10 Luis Paz
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Элвис Мартинес
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|3
|1.5
|Каноббио Агустин
|2
|1
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|1
|Pablo I
|1
|0.5
|Lucas Esquivel
|1
|0.5
|Bruno Zapelli
|1
|0.5
Райо Зулиано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
Райо Зулиано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Enrique Melean Berrueta
|1
|0
|Luiz Corredor
|1
|0
|Junior Colina
|1
|0
|Gerardo Padron
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Райо Зулиано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Райо Зулиано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Райо Зулиано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
10
0
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0
Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1 Азурис - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Andraus - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 3:0
Райо Зулиано
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Карабобо - Райо Зулиано 2:2 Райо Зулиано - Данубио 0:2 Райо Зулиано - Универсидад Сентраль 2:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0
Райо Зулиано - Эрманос Кольменарес 0:1 Монагас - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Ангостура 2:3 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Академия Пуэрто Кабельо - Райо Зулиано 3:1 Самора Баринас - Райо Зулиано 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Райо Зулиано - Португеза Акаригуа 3:1 Райо Зулиано - Академия Пуэрто Кабельо 1:0 Райо Зулиано - Каракас 0:0 Райо Зулиано - Ангостура 2:1 Минерос де Гуайяна - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Тачира 1:2 Райо Зулиано - Эстудиантес Мерида 2:1 Португеза Акаригуа - Райо Зулиано 1:2
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Райо Зулиано
Точный счет
6:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Райо Зулиано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Дельфин
|Jose Angulo1
|3
|Коринтианс
|Ромеро Анхель
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|2
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1