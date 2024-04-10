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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Хуниор
1:1
Второй тайм: 49'
Университарио Депортес Лима
0'
0:1
22' Гол
Корсо Альдо
1:1
44' Гол
Кайседо Дейбер
45' Желтая карточка
Кайседо Дейбер
45' Желтая карточка
Перес Гедес Мартин
45' Желтая карточка
Williams Riveros III

Ход матча

22'
0:1
Корсо Альдо
44'
Кайседо Дейбер
1:1
45'
Кайседо Дейбер
 
45'
 
Перес Гедес Мартин
45'
 
Williams Riveros III
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хуниор
Ничья
Университарио Депортес Лима
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3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Меле
Сантьяго
21
Walmer
Pacheco
28
Jermein
Pena
25
Brayan
Ceballos
12
Фуэнтес
Габриэль
6
Didier
Moreno
24
Кантильо
Виктор
99
Jose
Enamorado
8
Чара
Йимми
20
Кайседо
Дейбер
70
Бакка
Карлос
1
Sebastian
Britos
29
Корсо
Альдо
3
Williams
Riveros
III
2
Marco
Saravia
24
Поло Энди
16
Перес
Гедес
Мартин
18
Rodrigo
Urena
23
Jorge
Murrugarra
34
Segundo
Portocarrero
11
Jose
Rivera1
19
Флорес
Эдисон
Хуниор
4-2-3-1
Университарио Депортес Лима
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Хуниор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакка Карлос 2 (1) 1
Кайседо Дейбер 1 0.5
Фуэнтес Габриэль 1 0.5
Университарио Депортес Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Rivera1 2 1
Корсо Альдо 1 0.5

Карточки

Хуниор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Walmer Pacheco 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Omar Albornoz 1 0
Brayan Ceballos 1 0
Университарио Депортес Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Гедес Мартин 1 0
Williams Riveros III 1 0
Segundo Portocarrero 1 0
Nelson Cabanillas 1 0
Marco Saravia 1 0

Результаты матчей

Хуниор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Хуниор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хуниор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Америка де Кали - Хуниор 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Хуниор - Ла Экидад 1:0 Патриотас Бояка - Хуниор 1:0
Хуниор - Хагуарес де Кордова 3:1 Агилас Дорадас - Хуниор 0:2 Хуниор - Атлетико Насьональ 0:0 Депортиво Перейра - Хуниор 3:3 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 3:0 Хуниор - Депортес Толима 0:1 Форталеса Сипакира - Хуниор 2:0 Хуниор - Депортиво Пасто 2:0 Альянса Петролера - Хуниор 0:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:0 Бояка Чико - Хуниор 2:2 Мильонариос - Хуниор 2:0 Хуниор - Атлетико Букараманга 2:0 Хуниор - Мильонариос 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:2
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Университарио Депортес Лима - Альянса Атлетико 1:0 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0
Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 0:4 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:2 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Куско ФК - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Универсидад Кахамарка 3:0 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Спорт Бойз 3:0 Спортинг Кристал - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Депортиво Мунисипаль 1:0

Результаты матчей

Хуниор
Университарио Депортес Лима

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хуниор
Университарио Депортес Лима

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Университарио Депортес Лима
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ЛДУ Кито
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хуниор
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ЛДУ Кито
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Университарио Депортес Лима
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЛДУ Кито
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Стронгест Урсино Лусиано 2
Весь список
  • 22'
    Г О О О О Л - Корсо Альдо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хуниор
Ничья
Университарио Депортес Лима
4.70
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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