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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Индепендьенте дель Валле
2:0
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
1:0
13' Пенальти
Сорноса Хуниор
14' Желтая карточка
Кайседо Бедер
32' Желтая карточка
Перуцци Франсиско
32' Желтая карточка
Барриос Кристиан
32' Желтая карточка
Паэс Кендри
2:0
45' Гол
Ойос Майкл Райан
71' Желтая карточка
Барейро Адам
83' Желтая карточка
Кампи Гастон
90'+4
1
Рамирес
Мойсес
4
Ландасури
Антони
14
Карабахаль
Матео
5
Richard
Schunke
15
Кайседо
Бедер
80
Ортис
Хулио
30
Ибарра
Ренато
16
Паэс
Кендри
18
Cristian
Zabala
10
Сорноса
Хуниор
11
Ойос
Майкл
Райан
13
Альтамирано
Факундо
35
Gonzalo
Lujan
Melli
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
21
Браида
Малком
17
Ирала
Элиан
50
Перуцци
Франсиско
8
Гиай
Агустин
41
Ivan
Leguizamon
10
Барриос
Кристиан
11
Барейро
Адам
Индепендьенте дель Валле
4-1-4-1
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте дель Валле
Сан-Лоренсо Альмагро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойос Майкл Райан 1 0.5
Ортис Хулио 1 0.5
Сорноса Хуниор 1 (1) 0.5
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Романа Джохан 1 0.5

Карточки

Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Бедер 1 0
Cristian Zabala 1 0
Patrik Mercado 1 0
Паэс Кендри 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Кристиан 2 0
Барейро Адам 2 0
Перуцци Франсиско 2 0
Кампи Гастон 1 0
Феррейра Кристиан I 1 0
Романа Джохан 1 0
Гиай Агустин 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Индепендьенте дель Валле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Индепендьенте дель Валле - Либертад Лоха 3:0 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 1:1
Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Кумбайа 3:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Квито 2:1 Эвертон Де Вина - Индепендьенте дель Валле 1:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:1 Индепендьенте дель Валле - Оренсе 2:2 Аукас - Индепендьенте дель Валле 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Куэнка 2:0 Гуаякиль Сити - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Гуаласео 2:0 Индепендьенте дель Валле - Эмелек 2:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте дель Валле
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Ливерпуль Монтевидео
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ливерпуль Монтевидео
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Индепендьенте дель Валле
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ливерпуль Монтевидео
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
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Топ нарушителей
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Стронгест Урсино Лусиано 2
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