Тур: 2.
2:0
Конец матча
0'
1:0
13' ПенальтиСорноса Хуниор
14' Желтая карточкаКайседо Бедер
32' Желтая карточкаПеруцци Франсиско
32' Желтая карточкаБарриос Кристиан
32' Желтая карточкаПаэс Кендри
2:0
45' ГолОйос Майкл Райан
71' Желтая карточкаБарейро Адам
83' Желтая карточкаКампи Гастон
90'+4
Ход матча
13'
1:0
14'
32'
32'
45'
2:0
71'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
80
Ортис
Хулио
16
Паэс
Кендри
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Ортис ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Паэс КендриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Guido Villar
-
-
-
50 Keny Arroyo
-
-
-
-
56 Руис Элкин
-
53 Justin Lerma
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
27 Diego Herazo
-
37 Elias Baez
-
-
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
История личных встреч
Индепендьенте дель Валле
Сан-Лоренсо Альмагро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойос Майкл Райан
|1
|0.5
|Ортис Хулио
|1
|0.5
|Сорноса Хуниор
|1 (1)
|0.5
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Романа Джохан
|1
|0.5
Карточки
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Бедер
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
|Patrik Mercado
|1
|0
|Паэс Кендри
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барриос Кристиан
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Перуцци Франсиско
|2
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Феррейра Кристиан I
|1
|0
|Романа Джохан
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Индепендьенте дель Валле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Индепендьенте дель Валле - Либертад Лоха 3:0 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 1:1
Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Кумбайа 3:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Квито 2:1 Эвертон Де Вина - Индепендьенте дель Валле 1:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:1 Индепендьенте дель Валле - Оренсе 2:2 Аукас - Индепендьенте дель Валле 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Куэнка 2:0 Гуаякиль Сити - Индепендьенте дель Валле 0:2 Индепендьенте дель Валле - Гуаласео 2:0 Индепендьенте дель Валле - Эмелек 2:1
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте дель Валле
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Насьональ Асунсьон
|Хуан Альфаро
|2
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|2
|Стронгест
|Урсино Лусиано
|2