  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Форталеза Сеара
5:0
Конец матча
Насьональ Потоси
0'
1:0
13' Гол
Эркулес
2:0
16' Гол
Лусеро Хуан Мартин
3:0
29' Гол
Лусеро Хуан Мартин
33' Желтая карточка
Эркулес
4:0
48' Гол
Пикашу Яго
5:0
58' Гол
Мачука Иманоль
72' Желтая карточка
Роша Педро
90' Красная карточка
Мариньо
90'+8
1
Рикардо
Жоао
20
Дуду
V1
22
Пикашу
Яго
25
Кардона
Томас
6
Пачеко
Бруно
9
Лусеро
Хуан
Мартин
7
Почеттино
Томас
35
Эркулес
17
Велисон
Хосе
19
Бритес
Эмануэль
39
Мачука
Иманоль
1
Said
Mustafa
23
Oscar
Baldomar
2
Ортис
Максимилиано
6
Edisson
Restrepo
32
Heber
Leanos
15
Jorge
Marcos
Andia
9
Gustavo
Cristaldo
22
Diego
Josue
Hoyos
10
Галиндо
Самуэль
11
Omar
Duarte
20
Martin
Prost
Форталеза Сеара
Насьональ Потоси

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 2 1
Пикашу Яго 2 1
Эркулес 1 0.5
Тьяго Гальярдо 1 0.5
Мачука Иманоль 1 0.5
Насьональ Потоси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Callejo 1 0.33
Gustavo Cristaldo 1 (1) 0.33

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Гонсало 1 1
Мариньо 0 1
Эркулес 1 0
Бритес Эмануэль 1 0
Роша Педро 1 0
Насьональ Потоси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Josue Hoyos 0 1
Claudio Biaggio 0 1
Jorge Marcos Andia 1 0
Martin Prost 1 0
Daniel Mancilla 1 0
Ортис Максимилиано 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Насьональ Потоси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Насьональ Потоси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Насьональ Потоси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
29%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2
Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Сеара 3:3 Форталеза Сеара - Ривер 3:1 Регатас - Форталеза Сеара 1:0 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Америка Натал 2:1 Форталеза Сеара - Игуату 3:1 Барбалья - Форталеза Сеара 0:5 Форталеза Сеара - Оризонти 2:0
Насьональ Потоси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Блуминг - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 2:0 Аврора - Насьональ Потоси 4:1
Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 3:1 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:2 Насьональ Потоси - Аврора 1:0 Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 1:1 Ройял Пари - Насьональ Потоси 0:1 Насьональ Потоси - Блуминг 3:3 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 6:1 Гуабира - Насьональ Потоси 6:1 Насьональ Потоси - Реал Санта Крус 6:0 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Насьональ Потоси - Атлетико Пальмафлор 4:1 Боливар - Насьональ Потоси 4:3 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 2:4 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:0 Насьональ Потоси - Вильстерман 2:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Насьональ Потоси

Точный счет

5:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Насьональ Потоси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Насьональ Потоси
 2 0 1 1 0 - 5 1
4.
Спортиво Триниденсе
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Насьональ Потоси
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Спортиво Триниденсе
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Спортиво Триниденсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Насьональ Потоси
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Коринтианс Ромеро Анхель 2
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 2
Метрополитанос Athony Graterol 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Omar Duarte уходит с поля. Andres Torrico выходит вместо него
    • 46'
      Heber Leanos уходит с поля. Daniel Mancilla выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Форталеза Сеара 5:0 Насьональ Потоси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный