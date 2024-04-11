Тур: 2.
5:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолЭркулес
2:0
16' ГолЛусеро Хуан Мартин
3:0
29' ГолЛусеро Хуан Мартин
33' Желтая карточкаЭркулес
4:0
48' ГолПикашу Яго
5:0
58' ГолМачука Иманоль
72' Желтая карточкаРоша Педро
90' Красная карточкаМариньо
90'+8
Ход матча
13'
1:0
16'
29'
33'
48'
4:0
58'
5:0
60'
72'
82'
90'
20
Дуду
V1
22
Пикашу
Яго
35
Эркулес
17
Велисон
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дуду V1Защитник
-
22 Пикашу ЯгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
17 Велисон ХосеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Лима ЛукасПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
11 МариньоНападающий
-
2 Тинга I
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Heber LeanosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Omar DuarteПолузащитник
-
20 Martin ProstНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Oscar AnezПолузащитник
-
18 Асоге ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Mur
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|2
|1
|Пикашу Яго
|2
|1
|Эркулес
|1
|0.5
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.5
|Мачука Иманоль
|1
|0.5
Насьональ Потоси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Callejo
|1
|0.33
|Gustavo Cristaldo
|1 (1)
|0.33
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Гонсало
|1
|1
|Мариньо
|0
|1
|Эркулес
|1
|0
|Бритес Эмануэль
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
Насьональ Потоси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Josue Hoyos
|0
|1
|Claudio Biaggio
|0
|1
|Jorge Marcos Andia
|1
|0
|Martin Prost
|1
|0
|Daniel Mancilla
|1
|0
|Ортис Максимилиано
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Насьональ Потоси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Насьональ Потоси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Насьональ Потоси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
29%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2
Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Сеара 3:3 Форталеза Сеара - Ривер 3:1 Регатас - Форталеза Сеара 1:0 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Америка Натал 2:1 Форталеза Сеара - Игуату 3:1 Барбалья - Форталеза Сеара 0:5 Форталеза Сеара - Оризонти 2:0
Насьональ Потоси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Блуминг - Насьональ Потоси 2:1 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 2:0 Аврора - Насьональ Потоси 4:1
Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 3:1 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:2 Насьональ Потоси - Аврора 1:0 Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 1:1 Ройял Пари - Насьональ Потоси 0:1 Насьональ Потоси - Блуминг 3:3 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Насьональ Потоси - Ройял Пари 6:1 Гуабира - Насьональ Потоси 6:1 Насьональ Потоси - Реал Санта Крус 6:0 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Насьональ Потоси - Атлетико Пальмафлор 4:1 Боливар - Насьональ Потоси 4:3 Насьональ Потоси - Индепендьенте Петролеро 2:4 Университарио Винто - Насьональ Потоси 0:0 Насьональ Потоси - Вильстерман 2:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Насьональ Потоси
Точный счет
5:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Насьональ Потоси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Дельфин
|Jose Angulo1
|3
|Коринтианс
|Ромеро Анхель
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|2
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1