Тур: 2.
1:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаWilder Viera
36' Желтая карточкаМорель Хорхе
41' Желтая карточкаFabrizio Peralta
42' Желтая карточкаКастильо Хесус
44' Желтая карточкаEduardo Brock
54' Желтая карточкаCatriel Cabellos
58' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
90' Желтая карточкаSebastian Rodriguez
1:0
90' ГолКарризо Федерико
90'+9
Ход матча
16'
36'
41'
42'
44'
54'
90'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
13
Jean
V
11
Итурбе
Хуан
20
Wilder
Viera
25
Marco
Huaman
26
Kevin
Serna
- Основной состав
-
13 Jean VВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Wilder VieraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
-
23 Alfio OviedoНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Luis Riveros
-
-
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Marco HuamanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Kevin SernaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
23 Brian Arias
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
История личных встреч
Серро Портеньо
Альянса Лима
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.5
2.13
Среднее время на гол
60
42
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.5
2.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
42
Бомбардиры внутри турнира
Серро Портеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карризо Федерико
|1
|0.5
Альянса Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kevin Serna
|1
|0.5
Карточки
Серро Портеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|2
|0
|Fabrizio Peralta
|2
|0
|Eduardo Brock
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Enzo Daniel Gimenez
|1
|0
|Wilder Viera
|1
|0
Альянса Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|Sebastian Rodriguez
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Juan Freytes
|1
|0
|Marco Huaman
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Результаты матчей
Серро Портеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Альянса Лима
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Серро Портеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Альянса Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Серро Портеньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Альянса Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Серро Портеньо
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1
Серро Портеньо - Такуари 0:1 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Сол де Америка 0:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1 Деп. Кали - Серро Портеньо 0:3 Америка де Кали - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 4:0 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Такуари 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 2:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 0:0
Альянса Лима
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлос Мануччи - Альянса Лима 0:4 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Альянса Лима - Депортиво Лос Чанкас 3:0 Альянса Лима - Блуминг 1:0
Сенсьяно - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Спортинг Кристал 1:2 Депортива Тарма - Альянса Лима 2:0 Альянса Лима - Комерсиантес Унидос 5:1 Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Альянса Атлетико - Альянса Лима 0:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1 Альянса Лима - Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Альянса Лима - Онсе Кальдас 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:2 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:1 Депортиво Гарсиласо - Альянса Лима 0:1 Альянса Лима - Депортива Тарма 0:0 Депортиво Бинасьональ - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Мелгар 0:0
Результаты матчей
Серро Портеньо
Альянса Лима
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Серро Портеньо
Альянса Лима
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Насьональ Асунсьон
|Хуан Альфаро
|2
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|2
|Стронгест
|Урсино Лусиано
|2