Тур: 2.
1:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаJulian Alejo Lopez
27' Желтая карточкаМатеус Робсон
1:0
30' ГолNicolas Fernandez I
34' Желтая карточкаСото Алексис
41' Желтая карточкаВака Пабло
50' Желтая карточкаAdalid Terrazas
61' Желтая карточкаКуэльяр Эктор
66' Желтая карточкаDarlison Rodriguez
1:1
73' ГолAdalid Terrazas
90' Желтая карточкаЛопес Кевин
90' Желтая карточкаCristopher Fiermarin
90'+6
Ход матча
27'
30'
34'
41'
50'
61'
73'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Кайседо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кайседо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
19 Jose Briceno
-
-
Главный тренер: Flabio Torres
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.5
|Yorman Zapata
|1
|0.5
Олвейс Реди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adalid Terrazas
|1
|0.5
|Wesley Tanque
|1
|0.5
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Кевин
|1
|0
|Сото Алексис
|1
|0
|Luciano Herrera
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Cristopher Fiermarin
|1
|0
|Elias Calderon
|1
|0
Олвейс Реди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adalid Terrazas
|1
|0
|Wesley Tanque
|1
|0
|Вака Пабло
|1
|0
|Куэльяр Эктор
|1
|0
|Матеус Робсон
|1
|0
|Darlison Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олвейс Реди
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олвейс Реди
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Олвейс Реди
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 2:1
Олвейс Реди
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университарио Винто - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1 ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0
Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0 Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Гуабира - Олвейс Реди 3:1 Спортинг Кристал - Олвейс Реди 3:1 Индепендьенте Петролеро - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Спортинг Кристал 6:1 Олвейс Реди - Университарио Винто 1:1 Лос Чанкас - Олвейс Реди 1:0 Сенсьяно - Олвейс Реди 0:1 Блуминг - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Ориенте Петролеро 4:1 Стронгест - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Ройял Пари 3:0 Гуабира - Олвейс Реди 0:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Олвейс Реди
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Олвейс Реди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Дельфин
|Jose Angulo1
|3
|Коринтианс
|Ромеро Анхель
|2
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|2
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1