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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Дефенса и Хустисия
1:1
Конец матча
Олвейс Реди
0'
3' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
27' Желтая карточка
Матеус Робсон
1:0
30' Гол
Nicolas Fernandez I
34' Желтая карточка
Сото Алексис
41' Желтая карточка
Вака Пабло
50' Желтая карточка
Adalid Terrazas
61' Желтая карточка
Куэльяр Эктор
66' Желтая карточка
Darlison Rodriguez
1:1
73' Гол
Adalid Terrazas
90' Желтая карточка
Лопес Кевин
90' Желтая карточка
Cristopher Fiermarin
90'+6
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
20
Elias
Calderon
6
Бургос
Эстебан
26
Dario
Caceres
33
Nicolas
Palavecino
8
Julian
Alejo
Lopez
3
Сото
Алексис
10
Rodrigo
Bogarin
29
Nicolas
Fernandez
I
27
Luciano
Herrera
1
Бароя
Алайн
2
Медина
Даниэль
3
Вака
Пабло
5
Суарес
Марсело
13
Куэльяр
Эктор
18
Кайседо
Луис
14
Карабали
Хосе
21
Матеус
Робсон
10
Adalid
Terrazas
11
Darlison
Rodriguez
9
Wesley
Tanque
Дефенса и Хустисия
Олвейс Реди

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 1 0.5
Yorman Zapata 1 0.5
Олвейс Реди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adalid Terrazas 1 0.5
Wesley Tanque 1 0.5

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Кевин 1 0
Сото Алексис 1 0
Luciano Herrera 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Cristopher Fiermarin 1 0
Elias Calderon 1 0
Олвейс Реди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adalid Terrazas 1 0
Wesley Tanque 1 0
Вака Пабло 1 0
Куэльяр Эктор 1 0
Матеус Робсон 1 0
Darlison Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олвейс Реди
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олвейс Реди
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Олвейс Реди
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 2:1
Олвейс Реди
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университарио Винто - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1 ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0
Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0 Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Гуабира - Олвейс Реди 3:1 Спортинг Кристал - Олвейс Реди 3:1 Индепендьенте Петролеро - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Спортинг Кристал 6:1 Олвейс Реди - Университарио Винто 1:1 Лос Чанкас - Олвейс Реди 1:0 Сенсьяно - Олвейс Реди 0:1 Блуминг - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Ориенте Петролеро 4:1 Стронгест - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Ройял Пари 3:0 Гуабира - Олвейс Реди 0:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Олвейс Реди

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Олвейс Реди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Дефенса и Хустисия
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Сесар Вальехо
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Индепендьенте Медельин
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Индепендьенте Медельин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сесар Вальехо
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Олвейс Реди
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сесар Вальехо
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индепендьенте Медельин
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Коринтианс Ромеро Анхель 2
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Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 2
Метрополитанос Athony Graterol 1
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    • 50'
      Adalid Terrazas получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Родриго Богарин уходит с поля. Лопес Кевин выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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