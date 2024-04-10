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Тур: 2.
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 23'
Росарио Сентраль
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Росарио Сентраль
1.48
7.60
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8.90
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
34
Жемерсон
де
Жесус
4
Лемос
Маурисио
13
Арана
Гильерме
23
Франко
Алан
6
Скарпа
Густаво
21
Батталья
Родриго
15
Сарачо
Федерико
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
1
Броун
Хорхе
33
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
45
Kevin
Ortiz
16
Мартинес
Маурисио
30
Tomas
O'Connor
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
48
Tobias
Cervera
Атлетико Минейро
4-4-2
Росарио Сентраль
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 2 1
Арана Гильерме 1 0.5
Де Лара Фукс Бруно 1 0.5
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Quintana 1 0.5

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan David Gomez 1 0
Damian Alberto Martinez 1 0
Tomas O'Connor 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1
Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0 Атлетико Патросиненсе - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0
Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Росарио Сентраль

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Росарио Сентраль
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Пеньяроль
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Каракас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Атлетико Минейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Пеньяроль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Каракас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Росарио Сентраль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Каракас
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пеньяроль
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 2
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Стронгест Урсино Лусиано 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Росарио Сентраль
1.48
7.60
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8.90
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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