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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Конец матча
Реал Томайпо
0'
82' Желтая карточка
Mateo Hernandez
82' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
88' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
90'+7
1
Рочет
Серхио
2
Мальо
Уго
3
Igor
Gomes
25
Меркадо
Габриэль
26
Бернабей
Александро
8
Энрике
Бруно
29
Тьяго
Маия
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
10
Патрик
Алан
31
Аларио
Лукас
23
Pedro
Galindo
19
Hallysson
Padilha
2
Juan
Rioja
24
Aldair
Cantillo
20
Leonardo
Justiniano
15
Juan
Orellana1
29
Miguel
Graneros
22
Alan
Alcaraz
6
Sergio
Villamil
21
Matias
Noble
12
Mirko
Tomianovic
Интернасьонал Порту Алегре
Реал Томайпо

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реал Томайпо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Вандерсон 1 0
Витао 1 0
Реал Томайпо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Hernandez 1 0
Alan Alcaraz 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Томайпо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Реал Томайпо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Авенида 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Реал Томайпо
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Реал Томайпо - Реал Санта Крус 2:1 Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Сан-Антонио Було Було - Реал Томайпо 3:0 Реал Томайпо - Стронгест 2:0
Ройял Пари - Реал Томайпо 1:1 Реал Томайпо - Вильстерман 0:0 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Реал Томайпо - Ройял Пари 0:2 Реал Томайпо - Сан-Антонио Було Було 2:2 Реал Санта Крус - Реал Томайпо 1:2 Реал Томайпо - Атлетико Пальмафлор 4:0 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Реал Томайпо - Индепендьенте Петролеро 2:1 Университарио Винто - Реал Томайпо 0:1 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Вильстерман - Реал Томайпо 3:0 Реал Томайпо - Олвейс Реди 2:0 Вака Диес - Реал Томайпо 0:1 Реал Томайпо - Либертад Гран Маморе 3:2 Аврора - Реал Томайпо 1:2

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Реал Томайпо

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Реал Томайпо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дельфин
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 2 0 0 - 0 2
3.
Бельграно
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Реал Томайпо
 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Дельфин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Томайпо
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дельфин
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Реал Томайпо
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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