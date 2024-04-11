Тур: 2.
0:1
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаNicolas Ferreyra
0:1
61' ГолДиас Исмаэль
89' Желтая карточкаJoshue Quinonez
90' Желтая карточкаГрильо Фаусто
90'+6
Ход матча
49'
61'
0:1
89'
90'
11
Luciano
Aued
27
Axel
Encinas
22
Ромо
Рафаэль
18
Layan
Loor
30
Диас
Исмаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Luciano AuedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Axel EncinasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Bruno RomoЗащитник
- Полузащитник
-
17 Walter PonceНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Manuel Fernandez
- Основной состав
-
22 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Layan LoorЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диас ИсмаэльПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лара ХоанВратарь
- Вратарь
-
28 Диас МауроПолузащитник
-
52 Johan MorenoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Janus Vivar
-
23 Jose Holguin
-
55 Rooney Troya
-
-
Главный тренер: Селико Хорхе
История личных встреч
Унион Ла-Калера
Универсидад Католика Кито
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Ла-Калера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Ferreyra
|1
|0.33
|Жильотти Эммануэль
|1 (1)
|0.33
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Исмаэль
|3
|1
|John Cifuentes
|1
|0.33
Карточки
Унион Ла-Калера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Ferreyra
|2
|0
|Enzo Ferrario
|1
|0
|Diego Ulloa
|1
|0
Универсидад Католика Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грильо Фаусто
|1
|0
|Facundo Martin Martinez
|1
|0
|Joshue Quinonez
|1
|0
Результаты матчей
Унион Ла-Калера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Унион Ла-Калера
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Универсидад Католика Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Унион Ла-Калера
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Универсидад Католика Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Ла-Калера
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Ла-Калера - О'Хиггинс 2:3 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Копьяпо - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:0
Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Кобрелоа 0:2 Эвертон Де Вина - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Депортес Икике 1:3 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Унион Эспаньола 4:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4 О'Хиггинс - Унион Ла-Калера 0:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:1 Унион Ла-Калера - Депортес Копьяпо 1:1 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 2:1 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 1:1 Унион Ла-Калера - Палестино 2:3
Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3
Либертад Лоха - Универсидад Католика Кито 0:1 Текнико Университарио - Универсидад Католика Кито 0:3 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 3:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 1:0 Универсидад Католика Кито - Либертад Лоха 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Дельфин 2:2 Депортиво Куэнка - Универсидад Католика Кито 2:3 Универсидад Католика Кито - Гуаласео 0:0 Оренсе - Универсидад Католика Кито 1:2 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле - Универсидад Католика Кито 0:1 Универсидад Католика Кито - Аукас 2:2
Результаты матчей
Унион Ла-Калера
Универсидад Католика Кито
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
3 раза 100%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Унион Ла-Калера
Универсидад Католика Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Дельфин
|Jose Angulo1
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|2