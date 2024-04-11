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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Унион Ла-Калера
0:1
Конец матча
Универсидад Католика Кито
0'
49' Желтая карточка
Nicolas Ferreyra
0:1
61' Гол
Диас Исмаэль
89' Желтая карточка
Joshue Quinonez
90' Желтая карточка
Грильо Фаусто
90'+6
12
Ибанес
Матиас
13
Enzo
Ferrario
24
Exequiel
Parmisari
22
Nicolas
Ferreyra
4
Diego
Ulloa
9
Перес
Сесар
11
Luciano
Aued
8
Ауче
Габриэль
19
Сольдано
Франко
27
Axel
Encinas
20
Жильотти
Эммануэль
22
Ромо
Рафаэль
29
Gregori
Anangono
15
Вальесилья
Эксон
37
Грильо
Фаусто
18
Layan
Loor
4
Kevin
Minda
10
Facundo
Martin
Martinez
27
Kevin
Quevedo
21
Luciano
Nieto
30
Диас
Исмаэль
16
John
Cifuentes
Унион Ла-Калера
Универсидад Католика Кито

История личных встреч

Унион Ла-Калера
Универсидад Католика Кито

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

КС
3:2
КС
0:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Ла-Калера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Ferreyra 1 0.33
Жильотти Эммануэль 1 (1) 0.33
Универсидад Католика Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Исмаэль 3 1
John Cifuentes 1 0.33

Карточки

Унион Ла-Калера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Ferreyra 2 0
Enzo Ferrario 1 0
Diego Ulloa 1 0
Универсидад Католика Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грильо Фаусто 1 0
Facundo Martin Martinez 1 0
Joshue Quinonez 1 0

Результаты матчей

Унион Ла-Калера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Унион Ла-Калера
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Универсидад Католика Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Унион Ла-Калера
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Универсидад Католика Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Ла-Калера
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Унион Ла-Калера - О'Хиггинс 2:3 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Копьяпо - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:0
Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Унион Ла-Калера - Кобрелоа 0:2 Эвертон Де Вина - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Депортес Икике 1:3 Уачипато - Унион Ла-Калера 0:1 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Сантьяго 0:3 Кокимбо Юнидо - Унион Ла-Калера 1:2 Унион Ла-Калера - Унион Эспаньола 4:0 Коло-Коло - Унион Ла-Калера 2:0 Унион Ла-Калера - Уачипато 2:4 О'Хиггинс - Унион Ла-Калера 0:1 Аудакс Итальяно - Унион Ла-Калера 2:1 Унион Ла-Калера - Депортес Копьяпо 1:1 Унион Ла-Калера - Универсидад де Чили 2:1 Ньюбленсе - Унион Ла-Калера 1:1 Унион Ла-Калера - Палестино 2:3
Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3
Либертад Лоха - Универсидад Католика Кито 0:1 Текнико Университарио - Универсидад Католика Кито 0:3 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 3:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 1:0 Универсидад Католика Кито - Либертад Лоха 0:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Дельфин 2:2 Депортиво Куэнка - Универсидад Католика Кито 2:3 Универсидад Католика Кито - Гуаласео 0:0 Оренсе - Универсидад Католика Кито 1:2 Универсидад Католика Кито - Эль-Насьональ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле - Универсидад Католика Кито 0:1 Универсидад Католика Кито - Аукас 2:2

Результаты матчей

Унион Ла-Калера
Универсидад Католика Кито

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
3 раза 100%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Унион Ла-Калера
Универсидад Католика Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Унион Ла-Калера
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Крузейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Альянса Петролера
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Альянса Петролера
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Унион Ла-Калера
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Ла-Калера
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Универсидад Католика Кито
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крузейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Альянса Петролера
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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