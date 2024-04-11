  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Пеньяроль
5:0
Второй тайм: 71'
Каракас
0'
1:0
16' Гол
Сильвера Максимилиано
18' Желтая карточка
Eduardo Darias
19' Желтая карточка
Bryant Ortega
2:0
25' Гол
Сильвера Максимилиано
3:0
32' Гол
Javier Mendez III
4:0
45' Гол
Eduardo Darias
59' Желтая карточка
Lucas Francois II
5:0
65' Гол
Сильвера Максимилиано
12
Де
Аморес
Гильермо
18
Майада
Камило
23
Javier
Mendez
III
4
Guzman
Rodriguez
15
Оливера
Максимильяно
10
Рамирес
Гастон
14
Гарсия
Дамиан
7
Кабрера
Хавьер
8
Фернандес
Леонардо
13
Eduardo
Darias
11
Сильвера
Максимилиано
1
Фариньес
Вилькер
30
Luis
Casiani
2
Ла
Мантия
Франсиско
6
Кихада
Руберт
29
Ривас
Ренне
8
Bryant
Ortega
21
Висенте
Родригес
16
Richard
Figueroa
24
Nestor
Jimenez
7
Danny
Perez
11
Edwuin
Pernia
Пеньяроль
4-2-3-1
Каракас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвера Максимилиано 2 1
Javier Mendez III 1 0.5
Eduardo Darias 1 0.5
Каракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danny Perez 1 0.5

Карточки

Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Darias 2 0
Рамирес Гастон 1 0
Javier Mendez III 1 0
Guzman Rodriguez 1 0
Каракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bryant Ortega 1 0

Результаты матчей

Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каракас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0
Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каракас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пеньяроль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Депортиво Мальдонадо - Пеньяроль 1:2 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2
Пеньяроль - Серро 3:0 Рампла Хуниорс - Пеньяроль 0:3 Пеньяроль - Мирамар Мисионес 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:0 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Пласа Колония 0:0 Данубио - Пеньяроль 2:1 Пеньяроль - Серро Ларго 1:1 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:3
Каракас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Метрополитанос - Каракас 0:0 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Каракас - Эрманос Кольменарес 1:2 Монагас - Каракас 1:1
Каракас - Ангостура 0:1 Академия Пуэрто Кабельо - Каракас 2:0 Самора Баринас - Каракас 2:2 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Португеза Акаригуа 0:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Монагас - Каракас 2:3 Каракас - Метрополитанос 0:3 Пуэрто Кабелло - Каракас 1:1 Каракас - Карабобо 0:0 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1 Каракас - Академия Пуэрто Кабельо 1:0 Португеза Акаригуа - Каракас 3:1

Результаты матчей

Пеньяроль
Каракас

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пеньяроль
Каракас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Пеньяроль
 5:0 2 1 0 1 5 - 1 3
3.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Каракас
 0:5 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пеньяроль
 5:0 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Росарио Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Атлетико Минейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Каракас
 0:5 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Пеньяроль
 5:0 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Каракас
 0:5 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Стронгест Урсино Лусиано 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Оливера Максимильяно сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Сильвера Максимилиано бьет в цель!
    • 19'
      Bryant Ortega получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Eduardo Darias получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Eduardo Darias сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Сильвера Максимилиано бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой Пеньяроль.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.32. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.32 ПОСТАВИТЬ
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пеньяроль
    Ничья
    Каракас
    1.35
    Реклама, pari.ru
    9.92
    Реклама, olimp.bet
    9.93
    Реклама, melbet.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Пеньяроль 5:0 Каракас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Пеньяроль
    Каракас
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный