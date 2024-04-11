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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Пеньяроль
5:0
Конец матча
Каракас
0'
1:0
16' Гол
Сильвера Максимилиано
18' Желтая карточка
Eduardo Darias
19' Желтая карточка
Bryant Ortega
2:0
25' Гол
Сильвера Максимилиано
3:0
32' Гол
Javier Mendez III
4:0
45' Гол
Eduardo Darias
59' Желтая карточка
Lucas Francois II
5:0
64' Гол
Сильвера Максимилиано
73' Красная карточка
Luis Casiani
90'+4
12
Де
Аморес
Гильермо
18
Майада
Камило
23
Javier
Mendez
III
4
Guzman
Rodriguez
15
Оливера
Максимильяно
10
Рамирес
Гастон
14
Гарсия
Дамиан
7
Кабрера
Хавьер
8
Фернандес
Леонардо
13
Eduardo
Darias
11
Сильвера
Максимилиано
1
Фариньес
Вилькер
30
Luis
Casiani
2
Ла
Мантия
Франсиско
6
Кихада
Руберт
29
Ривас
Ренне
8
Bryant
Ortega
21
Висенте
Родригес
16
Richard
Figueroa
24
Nestor
Jimenez
7
Danny
Perez
11
Edwuin
Pernia
Пеньяроль
4-2-3-1
Каракас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвера Максимилиано 3 1.5
Javier Mendez III 1 0.5
Eduardo Darias 1 0.5
Каракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danny Perez 1 0.5

Карточки

Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Darias 2 0
Рамирес Гастон 1 0
Lucas Francois II 1 0
Javier Mendez III 1 0
Guzman Rodriguez 1 0
Каракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Casiani 0 1
Bryant Ortega 1 0

Результаты матчей

Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Каракас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каракас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0
Пеньяроль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Каракас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
100%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пеньяроль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Депортиво Мальдонадо - Пеньяроль 1:2 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2
Пеньяроль - Серро 3:0 Рампла Хуниорс - Пеньяроль 0:3 Пеньяроль - Мирамар Мисионес 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:0 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Пласа Колония 0:0 Данубио - Пеньяроль 2:1 Пеньяроль - Серро Ларго 1:1 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:3
Каракас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Метрополитанос - Каракас 0:0 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Каракас - Эрманос Кольменарес 1:2 Монагас - Каракас 1:1
Каракас - Ангостура 0:1 Академия Пуэрто Кабельо - Каракас 2:0 Самора Баринас - Каракас 2:2 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Португеза Акаригуа 0:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Монагас - Каракас 2:3 Каракас - Метрополитанос 0:3 Пуэрто Кабелло - Каракас 1:1 Каракас - Карабобо 0:0 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1 Каракас - Академия Пуэрто Кабельо 1:0 Португеза Акаригуа - Каракас 3:1

Результаты матчей

Пеньяроль
Каракас

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пеньяроль
Каракас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Пеньяроль
 2 1 0 1 5 - 1 3
3.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Каракас
 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пеньяроль
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Росарио Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Атлетико Минейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Каракас
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Пеньяроль
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Каракас
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 3
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Стронгест Урсино Лусиано 2
Весь список
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