Тур: 2.
0'
1:0
16' ГолСильвера Максимилиано
18' Желтая карточкаEduardo Darias
19' Желтая карточкаBryant Ortega
2:0
25' ГолСильвера Максимилиано
3:0
32' ГолJavier Mendez III
4:0
45' ГолEduardo Darias
59' Желтая карточкаLucas Francois II
5:0
64' ГолСильвера Максимилиано
73' Красная карточкаLuis Casiani
90'+4
Ход матча
16'
18'
19'
25'
32'
45'
4:0
64'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Diego SosaЗащитник
- Защитник
-
25 Соса ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Pedro Milans
-
-
-
28 Jose Neris
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Luis CasianiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Ривас РеннеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henry Melendez
Бомбардиры внутри турнира
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвера Максимилиано
|3
|1.5
|Javier Mendez III
|1
|0.5
|Eduardo Darias
|1
|0.5
Каракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danny Perez
|1
|0.5
Карточки
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Darias
|2
|0
|Рамирес Гастон
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Javier Mendez III
|1
|0
|Guzman Rodriguez
|1
|0
Каракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Casiani
|0
|1
|Bryant Ortega
|1
|0
Результаты матчей
Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Каракас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каракас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
0
0
Пеньяроль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Каракас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
100%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пеньяроль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Депортиво Мальдонадо - Пеньяроль 1:2 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2
Пеньяроль - Серро 3:0 Рампла Хуниорс - Пеньяроль 0:3 Пеньяроль - Мирамар Мисионес 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Монтевидео Уондерерс - Пеньяроль 0:0 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Феникс Монтовидео - Пеньяроль 0:1 Пеньяроль - Пласа Колония 0:0 Данубио - Пеньяроль 2:1 Пеньяроль - Серро Ларго 1:1 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:3
Каракас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Метрополитанос - Каракас 0:0 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Каракас - Эрманос Кольменарес 1:2 Монагас - Каракас 1:1
Каракас - Ангостура 0:1 Академия Пуэрто Кабельо - Каракас 2:0 Самора Баринас - Каракас 2:2 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Каракас 1:1 Каракас - Португеза Акаригуа 0:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Монагас - Каракас 2:3 Каракас - Метрополитанос 0:3 Пуэрто Кабелло - Каракас 1:1 Каракас - Карабобо 0:0 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1 Каракас - Академия Пуэрто Кабельо 1:0 Португеза Акаригуа - Каракас 3:1
Результаты матчей
Пеньяроль
Каракас
Точный счет
5:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Пеньяроль
Каракас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|2
|Стронгест
|Урсино Лусиано
|2