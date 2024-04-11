Тур: 2.
0'
8' Желтая карточкаNicolas Linares
1:0
21' ГолПедро Гильерме
60' Желтая карточкаBenjamin Rojas
67' Желтая карточкаПульгар Эрик
68' Желтая карточкаAntonio Ceza
70' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
70' Желтая карточкаFernando Cornejo I
2:0
85' ГолОртис Лео
90'+5
Ход матча
21'
1:0
60'
67'
68'
85'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
28
Dylan
Zuniga
19
Bryan
Vejar
14
Joe
Abrigo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
48 Хесус ИгорьНападающий
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
-
19 Lorran
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Dylan ZunigaЗащитник
-
19 Bryan VejarПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Joe AbrigoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
20 Martin Araya
-
-
-
-
-
-
29 Ian Gargues
-
Главный тренер: Pablo Andres Sanchez
История личных встреч
Фламенго
Палестино
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|2 (1)
|1
|Ортис Лео
|1
|0.5
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Sosa
|2
|0.33
|Карраско Браян
|2 (1)
|0.33
|Кристиан Суарез
|1
|0.17
|Junior Marabel
|1
|0.17
|Ivan Roman
|1
|0.17
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Roman
|1
|1
|Fernando Cornejo I
|2
|0
|Benjamin Rojas
|2
|0
|Карраско Браян
|1
|0
|Dylan Zuniga
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Antonio Ceza
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палестино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Фламенго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палестино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
3
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Палестино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0
Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Фламенго - Аудакс Рио 4:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Куяба 2:1
Палестино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палестино - Боливар 0:4 Кобресал - Палестино 0:2 Эвертон Де Вина - Палестино 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0
Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Палестино - Португеза Акаригуа 2:1 Палестино - Кобрелоа 5:0 Португеза Акаригуа - Палестино 1:2 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Палестино - Курико Юнидо 4:0 Палестино - Эвертон Де Вина 0:2 Ньюбленсе - Палестино 1:1 Палестино - Коло-Коло 1:0 Кобресал - Палестино 2:1 Палестино - Унион Эспаньола 2:1 Уачипато - Палестино 2:2 Магальянес - Палестино 2:0
Результаты матчей
Фламенго
Палестино
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Палестино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
33
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|2
|Стронгест
|Урсино Лусиано
|2