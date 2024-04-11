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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Фламенго
2:0
Конец матча
Палестино
0'
8' Желтая карточка
Nicolas Linares
1:0
21' Гол
Педро Гильерме
60' Желтая карточка
Benjamin Rojas
67' Желтая карточка
Пульгар Эрик
68' Желтая карточка
Antonio Ceza
70' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
70' Желтая карточка
Fernando Cornejo I
2:0
85' Гол
Ортис Лео
90'+5
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
3
Ортис
Лео
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
18
Де
ла
Крус
Николас
5
Пульгар
Эрик
7
Араужо
Луис
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
11
Эвертон
Соарес
9
Педро
Гильерме
1
Ригамонти
Сесар
3
Benjamin
Rojas
4
Antonio
Ceza
13
Кристиан
Суарез
28
Dylan
Zuniga
19
Bryan
Vejar
5
Nicolas
Linares
10
Misael
Davila
14
Joe
Abrigo
9
Gonzalo
Sosa
11
Jonathan
Benitez1
Фламенго
4-2-3-1
Палестино
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Палестино

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
5:0
КС
2:5
КС
1:2
КС
0:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 2 (1) 1
Ортис Лео 1 0.5
Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Sosa 2 0.33
Карраско Браян 2 (1) 0.33
Кристиан Суарез 1 0.17
Junior Marabel 1 0.17
Ivan Roman 1 0.17

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 1 0
Араужо Луис 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Roman 1 1
Fernando Cornejo I 2 0
Benjamin Rojas 2 0
Карраско Браян 1 0
Dylan Zuniga 1 0
Nicolas Linares 1 0
Antonio Ceza 1 0

Результаты матчей

Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палестино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Фламенго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палестино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
3
Фламенго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Палестино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0
Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Фламенго - Аудакс Рио 4:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Куяба 2:1
Палестино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палестино - Боливар 0:4 Кобресал - Палестино 0:2 Эвертон Де Вина - Палестино 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0
Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Палестино - Португеза Акаригуа 2:1 Палестино - Кобрелоа 5:0 Португеза Акаригуа - Палестино 1:2 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Палестино - Курико Юнидо 4:0 Палестино - Эвертон Де Вина 0:2 Ньюбленсе - Палестино 1:1 Палестино - Коло-Коло 1:0 Кобресал - Палестино 2:1 Палестино - Унион Эспаньола 2:1 Уачипато - Палестино 2:2 Магальянес - Палестино 2:0

Результаты матчей

Фламенго
Палестино

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Палестино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Боливар
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Мильонариос
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Палестино
 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мильонариос
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Боливар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фламенго
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Мильонариос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 3
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Стронгест Урсино Лусиано 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
    • 8'
      Николас Линарес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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