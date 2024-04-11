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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Сан-Паулу
0:0
Перерыв
Кобресал
0'
18' Желтая карточка
Franco Bechtholdt
26' Желтая карточка
Лусиано Невес
28' Желтая карточка
Julio Castro
29' Желтая карточка
Майя Пабло
23
Рафаэл
Пирес
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
4
Коста
Диего
32
Феррареси
Науэль
10
Лусиано
Невес
25
Alisson
II
29
Майя
Пабло
15
Michel
Araujo
55
Родригес
Хамес
9
Кальери
Хонатан
22
Leandro
Requena
23
Guillermo
Pacheco
4
Franco
Bechtholdt
5
Аларкон
Франсиско
26
Rodrigo
Sandoval
14
Franco
Garcia
8
Наварро
Леандро
13
Cristopher
Mesias
18
Cesar
Munder
10
Валенсия
Леонардо
16
Julio
Castro
Сан-Паулу
4-4-1-1
Кобресал
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 1 0.5
Кобресал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Леонардо 1 (1) 0.5

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 2 0
Майя Пабло 1 0
Рафинья XXI 1 0
Кобресал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Bechtholdt 1 0
Julio Castro 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кобресал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кобресал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0 Мирасол - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Санту-Андре 3:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Сантос - Сан-Паулу 0:0
Кобресал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Универсидад Католика Сантьяго - Кобресал 2:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Кобресал - Палестино 0:2 Универсидад де Чили - Кобресал 2:2
Депортес Икике - Кобресал 1:0 Кобресал - Уачипато 1:2 Кобрелоа - Кобресал 2:1 Кобресал - Унион Эспаньола 2:2 Унион Эспаньола - Кобресал 1:0 Кобресал - Универсидад де Чили 4:3 О'Хиггинс - Кобресал 0:0 Кобресал - Аудакс Итальяно 3:4 Курико Юнидо - Кобресал 1:2 Кобресал - Палестино 2:1 Коло-Коло - Кобресал 6:0 Кобресал - Кокимбо Юнидо 3:2 Эвертон Де Вина - Кобресал 2:2 Кобрелоа - Кобресал 4:2 Кобресал - Кобрелоа 1:3 Кокимбо Юнидо - Кобресал 0:2

Результаты матчей

Сан-Паулу
Кобресал

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Кобресал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Кобресал
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
3.
Барселона Гуаякиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сан-Паулу
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Кобресал
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Барселона Гуаякиль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона Гуаякиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Кобресал
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сан-Паулу
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
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Топ нарушителей
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Стронгест Урсино Лусиано 2
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  • Первый тайм
  • 29'
    Майя Пабло получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Julio Castro получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Лусиано Невес получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Franco Bechtholdt получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 86% завершится победой Сан-Паулу.
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Сан-Паулу
Ничья
Кобресал
1.27
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8.86
7.80
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