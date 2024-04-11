Тур: 2.
0'
18' Желтая карточкаFranco Bechtholdt
26' Желтая карточкаЛусиано Невес
28' Желтая карточкаJulio Castro
29' Желтая карточкаМайя Пабло
67' Желтая карточкаВаленсия Леонардо
72' Желтая карточкаGiuliano Galoppo
1:0
82' ГолСилва Андре
86' Желтая карточкаНаварро Леандро
2:0
88' ГолКальери Хонатан
90' Желтая карточкаMarcelo Filla
90'+7
Ход матча
26'
28'
29'
72'
82'
1:0
86'
88'
2:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
25
Alisson
II
29
Майя
Пабло
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
-
29 Майя ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
-
-
28 Alan Franco1
-
-
-
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Cesar MunderПолузащитник
- Нападающий
-
16 Julio CastroНападающий
- Запасные игроки
-
17 Franco LobosПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
32 Oliver Ramis
-
-
34 Luis Hidalgo
-
-
-
36 Jens Buss
-
-
27 Milan Roki
-
Главный тренер: Gustavo Huerta
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|1
|0.5
|Лусиано Невес
|1
|0.5
|Силва Андре III
|1
|0.5
Кобресал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Леонардо
|1 (1)
|0.5
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Майя Пабло
|1
|0
|Рафинья XXI
|1
|0
Кобресал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Леандро
|1
|0
|Валенсия Леонардо
|1
|0
|Franco Bechtholdt
|1
|0
|Marcelo Filla
|1
|0
|Julio Castro
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кобресал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кобресал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кобресал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0 Мирасол - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Санту-Андре 3:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Сантос - Сан-Паулу 0:0
Кобресал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Универсидад Католика Сантьяго - Кобресал 2:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Кобресал - Палестино 0:2 Универсидад де Чили - Кобресал 2:2
Депортес Икике - Кобресал 1:0 Кобресал - Уачипато 1:2 Кобрелоа - Кобресал 2:1 Кобресал - Унион Эспаньола 2:2 Унион Эспаньола - Кобресал 1:0 Кобресал - Универсидад де Чили 4:3 О'Хиггинс - Кобресал 0:0 Кобресал - Аудакс Итальяно 3:4 Курико Юнидо - Кобресал 1:2 Кобресал - Палестино 2:1 Коло-Коло - Кобресал 6:0 Кобресал - Кокимбо Юнидо 3:2 Эвертон Де Вина - Кобресал 2:2 Кобрелоа - Кобресал 4:2 Кобресал - Кобрелоа 1:3 Кокимбо Юнидо - Кобресал 0:2
Результаты матчей
Сан-Паулу
Кобресал
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Кобресал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|3.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|3
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|2
|Стронгест
|Урсино Лусиано
|2