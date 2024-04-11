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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Сан-Паулу
2:0
Конец матча
Кобресал
0'
18' Желтая карточка
Franco Bechtholdt
26' Желтая карточка
Лусиано Невес
28' Желтая карточка
Julio Castro
29' Желтая карточка
Майя Пабло
67' Желтая карточка
Валенсия Леонардо
72' Желтая карточка
Giuliano Galoppo
1:0
82' Гол
Силва Андре
86' Желтая карточка
Наварро Леандро
2:0
88' Гол
Кальери Хонатан
90' Желтая карточка
Marcelo Filla
90'+7
23
Рафаэл
Пирес
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
4
Коста
Диего
32
Феррареси
Науэль
10
Лусиано
Невес
25
Alisson
II
29
Майя
Пабло
15
Michel
Araujo
55
Родригес
Хамес
9
Кальери
Хонатан
22
Leandro
Requena
23
Guillermo
Pacheco
4
Franco
Bechtholdt
5
Аларкон
Франсиско
26
Rodrigo
Sandoval
14
Franco
Garcia
8
Наварро
Леандро
13
Cristopher
Mesias
18
Cesar
Munder
10
Валенсия
Леонардо
16
Julio
Castro
Сан-Паулу
4-4-1-1
Кобресал
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 1 0.5
Лусиано Невес 1 0.5
Силва Андре III 1 0.5
Кобресал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Леонардо 1 (1) 0.5

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 2 0
Giuliano Galoppo 1 0
Майя Пабло 1 0
Рафинья XXI 1 0
Кобресал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Леандро 1 0
Валенсия Леонардо 1 0
Franco Bechtholdt 1 0
Marcelo Filla 1 0
Julio Castro 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кобресал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кобресал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кобресал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Сан-Паулу - Сантос 0:1 Понте-Прета - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Агуа-Санта 3:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Португеза Испортс 1:0 Мирасол - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Санту-Андре 3:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Куяба 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 1:0 Сантос - Сан-Паулу 0:0
Кобресал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Универсидад Католика Сантьяго - Кобресал 2:0 Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Кобресал - Палестино 0:2 Универсидад де Чили - Кобресал 2:2
Депортес Икике - Кобресал 1:0 Кобресал - Уачипато 1:2 Кобрелоа - Кобресал 2:1 Кобресал - Унион Эспаньола 2:2 Унион Эспаньола - Кобресал 1:0 Кобресал - Универсидад де Чили 4:3 О'Хиггинс - Кобресал 0:0 Кобресал - Аудакс Итальяно 3:4 Курико Юнидо - Кобресал 1:2 Кобресал - Палестино 2:1 Коло-Коло - Кобресал 6:0 Кобресал - Кокимбо Юнидо 3:2 Эвертон Де Вина - Кобресал 2:2 Кобрелоа - Кобресал 4:2 Кобресал - Кобрелоа 1:3 Кокимбо Юнидо - Кобресал 0:2

Результаты матчей

Сан-Паулу
Кобресал

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Кобресал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона Гуаякиль
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Тальерес Кордоба
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Кобресал
 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1:2 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Кобресал
 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона Гуаякиль
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
3.
Тальерес Кордоба
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Кобресал
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 3
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Стронгест Урсино Лусиано 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Julio Castro уходит с поля. Diego Coelho выходит вместо него
    • 58'
      Майя Пабло уходит с поля. Жулиано Галоппо выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Майя Пабло получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Julio Castro получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Лусиано Невес получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Franco Bechtholdt получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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