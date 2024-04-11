Тур: 2.
4:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолJhon Vasquez
2:0
23' ПенальтиJhon Vasquez
25' Желтая карточкаГерреро Паоло
3:0
48' ГолBrayan Muniz
3:1
63' ГолYorleys Mena Palacios
3:2
76' ПенальтиJairo Velez
4:2
79' ГолMender Garcia
90'+5
Ход матча
12'
1:0
23'
2:0
25'
48'
3:0
63'
76'
3:2
79'
4:2
25
Чаукс
Эдер
24
Ортис
Хосе
17
Jimer
Fory
27
Brayan
Muniz
77
Jhon
Vasquez
31
Морено
Диего
32
Мадрид
Хоан
10
Jairo
Velez
- Основной состав
-
25 Чаукс ЭдерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ортис ХосеЗащитник
-
17 Jimer ForyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Brayan MunizПолузащитник
-
77 Jhon VasquezПолузащитник
-
31 Морено ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Arias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Мадрид ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jairo VelezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Salas
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jhon Vasquez
|2 (1)
|0.67
|Mender Garcia
|1
|0.33
|Brayan Muniz
|1
|0.33
Сесар Вальехо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yorleys Mena Palacios
|2
|0.67
|Jairo Velez
|2 (1)
|0.67
Карточки
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Lima I
|1
|0
|Орехуэла Луис
|1
|0
Сесар Вальехо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герреро Паоло
|1
|0
|Gerson Barreto
|1
|0
|Stefano Olaya
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Индепендьенте Медельин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Индепендьенте Медельин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сесар Вальехо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хагуарес де Кордова - Индепендьенте Медельин 2:2 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2
Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 1:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Форталеса Сипакира 2:2 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 1:0 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Перейра 1:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 5:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:2 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 2:1
Сесар Вальехо
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Унион Комерсио - Сесар Вальехо 2:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Альянса Атлетико - Сесар Вальехо 1:1
Спорт Бойз - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 2:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 2:2 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 1:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 4:0 Сесар Вальехо - Мелгар 3:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1 Сесар Вальехо - У. де Депортес 0:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 3:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 0:2 Сесар Вальехо - Спортинг Кристал 0:1 Депортиво Мунисипаль - Сесар Вальехо 0:3 Сесар Вальехо - Атлетико Грау 5:0
Результаты матчей
Индепендьенте Медельин
Сесар Вальехо
Точный счет
4:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Медельин
Сесар Вальехо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
12
12
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Дельфин
|Jose Angulo1
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|2