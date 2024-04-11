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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Индепендьенте Медельин
4:2
Конец матча
Сесар Вальехо
0'
1:0
12' Гол
Jhon Vasquez
2:0
23' Пенальти
Jhon Vasquez
25' Желтая карточка
Герреро Паоло
3:0
48' Гол
Brayan Muniz
3:1
63' Гол
Yorleys Mena Palacios
3:2
76' Пенальти
Jairo Velez
4:2
79' Гол
Mender Garcia
90'+5
25
Чаукс
Эдер
2
Leyser
Chaverra
4
Malcom
Palacios
24
Ортис
Хосе
17
Jimer
Fory
5
Pablo
Lima
I
15
Альварадо
Джейми
11
Плата
Андерсон
Гильен
27
Brayan
Muniz
77
Jhon
Vasquez
31
Морено
Диего
1
Carlos
Grados
14
Carlos
Cabello
19
Аскуэс
Карлос
5
Alec
Deneumostier
32
Мадрид
Хоан
13
Gerson
Barreto
8
Frank
Ysique
10
Jairo
Velez
33
Бенитес
Эдгар
23
Pierre
da
Silva
9
Герреро
Паоло
Индепендьенте Медельин
Сесар Вальехо

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jhon Vasquez 2 (1) 0.67
Mender Garcia 1 0.33
Brayan Muniz 1 0.33
Сесар Вальехо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yorleys Mena Palacios 2 0.67
Jairo Velez 2 (1) 0.67

Карточки

Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Lima I 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Сесар Вальехо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герреро Паоло 1 0
Gerson Barreto 1 0
Stefano Olaya 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Индепендьенте Медельин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сесар Вальехо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Индепендьенте Медельин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сесар Вальехо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хагуарес де Кордова - Индепендьенте Медельин 2:2 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2
Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 1:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Форталеса Сипакира 2:2 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 1:0 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Перейра 1:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 5:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 2:1 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:2 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 2:1
Сесар Вальехо
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Унион Комерсио - Сесар Вальехо 2:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Альянса Атлетико - Сесар Вальехо 1:1
Спорт Бойз - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 2:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 2:2 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 1:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 4:0 Сесар Вальехо - Мелгар 3:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1 Сесар Вальехо - У. де Депортес 0:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 3:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 0:2 Сесар Вальехо - Спортинг Кристал 0:1 Депортиво Мунисипаль - Сесар Вальехо 0:3 Сесар Вальехо - Атлетико Грау 5:0

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
Сесар Вальехо

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Медельин
Сесар Вальехо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Дефенса и Хустисия
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Индепендьенте Медельин
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Сесар Вальехо
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Олвейс Реди
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сесар Вальехо
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Олвейс Реди
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сесар Вальехо
 1 0 0 1 2 - 4 0
4.
Индепендьенте Медельин
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Дельфин Jose Angulo1 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Герреро Паоло уходит с поля. Yorleys Mena Palacios выходит вместо него
    • 46'
      Gerson Barreto уходит с поля. Geisson Perea выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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