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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Ланус
2:1
Конец матча
Депортиво Гарсиласо
0'
12' Красная карточка
Luis Urruti
1:0
26' Гол
Пенья Фелипе
1:1
45' Гол
Pablo Erustes
2:1
63' Гол
Боу Вальтер
68' Желтая карточка
Гомес Алекси
81' Желтая карточка
Муньос Эсекьель
90'+9
42
Акоста
Лукас
II
35
Агирре
Брайан
2
Муньос
Эсекьель
6
Лусиатти
Брайан
22
Солер
Хулио
21
Лотти
Аугусто
5
Пенья
Фелипе
23
Домингес
Нери
10
Морено
Марселино
9
Боу
Вальтер
18
Leandro
Diaz
III
1
Пенни
Диего
4
Кайседо
Луис
II
5
Рамос
Кристиан
13
Juan
Lojas
2
Hector
Salazar
7
Гомес
Алекси
16
Carlos
Beltran
14
Carlos
Diez
23
Luis
Urruti
11
Gaspar
Gentile
32
Pablo
Erustes
Ланус
Депортиво Гарсиласо

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 1 0.5
Лотти Аугусто 1 0.5
Пенья Фелипе 1 0.5
Депортиво Гарсиласо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Erustes 2 (1) 0.67
Anthony Gordillo 1 0.33
Gaspar Gentile 1 0.33

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Эсекьель 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Агирре Брайан 1 0
Депортиво Гарсиласо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Urruti 0 1
Гомес Алекси 1 0

Результаты матчей

Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Депортиво Гарсиласо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ланус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Депортиво Гарсиласо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Депортиво Гарсиласо
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1
Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1
Депортиво Гарсиласо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Депортива Тарма - Депортиво Гарсиласо 2:2 Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Депортиво Гарсиласо - Комерсиантес Унидос 1:2 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 0:4
Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Депортиво Гарсиласо - Депортива Тарма 0:0 Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 3:0 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Куско ФК - Депортиво Гарсиласо 1:0 Спорт Бойз - Депортиво Гарсиласо 2:0 Депортиво Гарсиласо - Спорт Уанкайо 0:2 Универсидад Кахамарка - Депортиво Гарсиласо 1:0 Депортиво Гарсиласо - Оренсе 4:0 Депортиво Гарсиласо - Альянса Лима 0:1 Унион Комерсио - Депортиво Гарсиласо 1:2 Депортиво Гарсиласо - Академия Кантолао 0:0 Альянса Атлетико - Депортиво Гарсиласо 2:0 Депортиво Гарсиласо - Сенсьяно 0:3 Спорт Уанкайо - Депортиво Гарсиласо 0:0 Депортиво Гарсиласо - Куско ФК 2:1

Результаты матчей

Ланус
Депортиво Гарсиласо

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ланус
Депортиво Гарсиласо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Куяба
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Ланус
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Депортиво Гарсиласо
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Гарсиласо
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Метрополитанос
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Куяба
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ланус
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Метрополитанос
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Депортиво Гарсиласо
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 3
Альянса Петролера Emerson Batalla 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Hector Salazar сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Pablo Erustes бьет в цель!
    • 26'
      Морено Марселино сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Пенья Фелипе бьет в цель!
    • 12'
      УДАЛЕНИЕ! - Luis Urruti увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
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