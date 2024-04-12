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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Боливар
3:2
Конец матча
Мильонариос
0'
1:0
3' Гол
Сагредо Хесус
2:0
10' Гол
Jose M.F. Moreno Chico4
15' Желтая карточка
Варгас Хуан Пабло
25' Красная карточка
Роша Йомар
3:0
34' Гол
Bruno Savio
38' Желтая карточка
Bruno Savio
38' Желтая карточка
Leonardo Castro
3:1
45' Гол
Leonardo Castro
3:2
72' Пенальти
Leonardo Castro
75' Желтая карточка
Jose M.F. Moreno Chico4
90' Красная карточка
Delvin Alfonzo
90'+8
1
Лампе
Карлос
22
Роша
Йомар
44
Renzo
Orihuela
4
Сагредо
Хесус
20
Сауседо
Фернандо
23
Хустиниано
Леонель
11
Вака
Рамиро
10
Bruno
Savio
19
Jose
M.F.
Moreno
Chico4
17
Родригес
Патрисио
II
31
Монтеро
Альваро
22
Delvin
Alfonzo
29
Морено
Алекс
4
Варгас
Хуан
Пабло
37
Jhoan
Hernandez
21
Joao
Pereira
I
8
Daniel
Giraldo
7
Emerson
Rodriguez
10
Daniel
Catano
18
Daniel
Rivera
23
Leonardo
Castro
Боливар
4-3-3
Мильонариос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose M.F. Moreno Chico4 3 (1) 1.5
Bruno Savio 2 1
Сагредо Хесус 1 0.5
Вака Рамиро 1 0.5
Мильонариос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Castro 2 (1) 1
Daniel Rivera 1 0.5

Карточки

Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Йомар 0 1
Bruno Savio 1 0
Jose M.F. Moreno Chico4 1 0
Renzo Orihuela 1 0
Мильонариос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Castro 2 0
Larry Vasquez 0 1
Delvin Alfonzo 0 1
Варгас Хуан Пабло 1 0

Результаты матчей

Боливар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Боливар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мильонариос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Боливар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мильонариос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боливар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ГВ Сан-Хосе - Боливар 2:1 Палестино - Боливар 0:4 Боливар - Ориенте Петролеро 4:2 Боливар - Вильстерман 2:1
Стронгест - Боливар 2:1 Вильстерман - Боливар 1:2 Боливар - Стронгест 4:4 Ориенте Петролеро - Боливар 0:2 Боливар - ГВ Сан-Хосе 3:1 Ройял Пари - Боливар 1:0 Мелгар - Боливар 1:1 Реал Санта Крус - Боливар 3:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Атлетико Пальмафлор - Боливар 1:7 Боливар - Индепендьенте Петролеро 5:1 Вака Диес - Боливар 4:3 Университарио Винто - Боливар 2:2 Боливар - Насьональ Потоси 4:3 Вильстерман - Боливар 3:1 Боливар - Олвейс Реди 5:0
Мильонариос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мильонариос - Фламенго 1:1 Форталеса Сипакира - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Мильонариос - Депортиво Кали 1:1
Энвигадо - Мильонариос 1:1 Хагуарес де Кордова - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Ла Экидад 1:2 Мильонариос - Онсе Кальдас 0:2 Патриотас Бояка - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 0:1 Атлетико Насьональ - Мильонариос 0:1 Мильонариос - Америка де Кали 1:0 Депортес Толима - Мильонариос 2:0 Мильонариос - Альянса Петролера 1:1 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Хуниор 2:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 5:0 Хуниор - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Атлетико Насьональ 0:1 Америка де Кали - Мильонариос 1:0

Результаты матчей

Боливар
Мильонариос

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Боливар
Мильонариос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Фламенго
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Мильонариос
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Палестино
 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Боливар
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мильонариос
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фламенго
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Мильонариос
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 3
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Daniel Ruiz сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Leonardo Castro бьет в цель!
  • 38'
    Leonardo Castro получил желтую карточку от судьи
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