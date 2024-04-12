Тур: 2.
3:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолСагредо Хесус
2:0
10' ГолJose M.F. Moreno Chico4
15' Желтая карточкаВаргас Хуан Пабло
25' Красная карточкаРоша Йомар
3:0
34' ГолBruno Savio
38' Желтая карточкаBruno Savio
38' Желтая карточкаLeonardo Castro
3:1
45' ГолLeonardo Castro
3:2
72' ПенальтиLeonardo Castro
75' Желтая карточкаJose M.F. Moreno Chico4
90' Красная карточкаDelvin Alfonzo
90'+8
Ход матча
3'
1:0
10'
25'
34'
3:0
38'
38'
45'
3:1
72'
3:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Роша
Йомар
11
Вака
Рамиро
10
Bruno
Savio
29
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Роша ЙомарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
-
10 Bruno SavioНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Мендес БруноЗащитник
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Вака ХенриПолузащитник
- Нападающий
-
-
8 Luis Paz
-
-
30 Javier Uzeda
-
33 Ervin Vaca
-
15 Paulino Paz
-
Главный тренер: Flavio Robatto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
28 Stiven Vega
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alberto Gamero
Бомбардиры внутри турнира
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose M.F. Moreno Chico4
|3 (1)
|1.5
|Bruno Savio
|2
|1
|Сагредо Хесус
|1
|0.5
|Вака Рамиро
|1
|0.5
Мильонариос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Castro
|2 (1)
|1
|Daniel Rivera
|1
|0.5
Карточки
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Йомар
|0
|1
|Bruno Savio
|1
|0
|Jose M.F. Moreno Chico4
|1
|0
|Renzo Orihuela
|1
|0
Мильонариос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Castro
|2
|0
|Larry Vasquez
|0
|1
|Delvin Alfonzo
|0
|1
|Варгас Хуан Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Боливар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Боливар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мильонариос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Боливар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мильонариос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боливар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ГВ Сан-Хосе - Боливар 2:1 Палестино - Боливар 0:4 Боливар - Ориенте Петролеро 4:2 Боливар - Вильстерман 2:1
Стронгест - Боливар 2:1 Вильстерман - Боливар 1:2 Боливар - Стронгест 4:4 Ориенте Петролеро - Боливар 0:2 Боливар - ГВ Сан-Хосе 3:1 Ройял Пари - Боливар 1:0 Мелгар - Боливар 1:1 Реал Санта Крус - Боливар 3:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Атлетико Пальмафлор - Боливар 1:7 Боливар - Индепендьенте Петролеро 5:1 Вака Диес - Боливар 4:3 Университарио Винто - Боливар 2:2 Боливар - Насьональ Потоси 4:3 Вильстерман - Боливар 3:1 Боливар - Олвейс Реди 5:0
Мильонариос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мильонариос - Фламенго 1:1 Форталеса Сипакира - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Мильонариос - Депортиво Кали 1:1
Энвигадо - Мильонариос 1:1 Хагуарес де Кордова - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Ла Экидад 1:2 Мильонариос - Онсе Кальдас 0:2 Патриотас Бояка - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 0:1 Атлетико Насьональ - Мильонариос 0:1 Мильонариос - Америка де Кали 1:0 Депортес Толима - Мильонариос 2:0 Мильонариос - Альянса Петролера 1:1 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Хуниор 2:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 5:0 Хуниор - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Атлетико Насьональ 0:1 Америка де Кали - Мильонариос 1:0
Результаты матчей
Боливар
Мильонариос
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Боливар
Мильонариос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 1
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|2