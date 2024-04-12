Тур: 2.
1:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолLisandro Alzugaray
45' Желтая карточкаFacundo Rodriguez2
67' Желтая карточкаВильямиль Габриэль
84' Желтая карточкаХулио Джоян
90'+6
Ход матча
4'
79'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
88
Ангуло
Марко
18
Lucas
Piovi
19
Alex
Arce
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ангуло МаркоПолузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex ArceНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Josep Alcacer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
-
6 Че ЧеЗащитник
- Защитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
- Нападающий
-
-
32 Jacob Montes
-
67 Ярлен
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lisandro Alzugaray
|1
|0.5
|Киньонес Лионель
|1
|0.5
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|8
|1.33
|Соарес Франсиско
|1
|0.17
|Угу Мигель
|1
|0.17
|Саварино Джефферсон
|1
|0.17
Карточки
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Себастьян
|1
|0
|Хулио Джоян
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
|Вильямиль Габриэль
|1
|0
|Ангуло Марко
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|0
|1
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Че Че
|1
|0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
8
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
10
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
11
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
50%
2
18%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2
Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Макара 2:1 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Мушук Руна 3:1 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:2 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 0:2 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0 Форталеза Сеара - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Эмелек 1:0 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Нова-Игуасу 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бангу 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Мадурейра 1:0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 1
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1
|Палестино
|Ivan Roman
|1 1
|Флуминенсе
|Мело Фелипе
|2
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|2