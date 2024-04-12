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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
ЛДУ Кито
1:0
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
1:0
4' Гол
Lisandro Alzugaray
45' Желтая карточка
Facundo Rodriguez2
67' Желтая карточка
Вильямиль Габриэль
84' Желтая карточка
Хулио Джоян
90'+6
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
9
Lisandro
Alzugaray
88
Ангуло
Марко
18
Lucas
Piovi
8
Эступинан
Луис
19
Alex
Arce
11
Эстрада
Микаэль
1
Фернандес
Роберто
III
4
Понте
Матео
3
Lucas
Halter
20
Alexander
Barboza
16
Угу
Мигель
17
Marlon
Freitas
5
Данило
Барбоза
47
Джеффиньо
7
Энрике
Луис
IX
11
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
ЛДУ Кито
4-4-2
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-4-2

История личных встреч

ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

КС
0:0
КС
0:0
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lisandro Alzugaray 1 0.5
Киньонес Лионель 1 0.5
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 8 1.33
Соарес Франсиско 1 0.17
Угу Мигель 1 0.17
Саварино Джефферсон 1 0.17

Карточки

ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Себастьян 1 0
Хулио Джоян 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0
Ангуло Марко 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 0 1
Соарес Франсиско 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Че Че 1 0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
8
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
50%
2
18%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2
Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Макара 2:1 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Мушук Руна 3:1 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:2 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 0:2 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0 Форталеза Сеара - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Эмелек 1:0 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аврора 6:0 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Аврора - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Волта-Редонда - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:3 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Нова-Игуасу 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бангу 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Мадурейра 1:0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Университарио Депортес Лима
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ЛДУ Кито
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Университарио Депортес Лима
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Хуниор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хуниор
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Университарио Депортес Лима
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
ЛДУ Кито
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 3
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Факундо Родригес получил желтую карточку от судьи
  • 25'
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