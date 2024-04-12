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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Ривер Плейт
1:0
Второй тайм: 88'
Насьональ Монтевидео
0'
1:0
15' Гол
Эчеверри Клаудио
57' Желтая карточка
Полента Диего
60' Желтая карточка
Кастро Алексис
87' Желтая карточка
Gabriel Baez
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
23
Вильягра
Родриго
29
Альендро
Родриго
36
Солари
Пабло
19
Эчеверри
Клаудио
26
Фернандес
Игнасио
9
Борха
Мигель
12
Мехия
Луис
14
Leandro
Lozano
5
Franco
Romero1
23
Полента
Диего
11
Gabriel
Baez
10
Перейра
Маурисио
26
Lucas
Sanabria
16
Кастро
Алексис
7
Antonio
Galeano
20
Gonzalo
Carneiro
30
Osinachi
Ebere
Ривер Плейт
4-2-3-1
Насьональ Монтевидео
4-3-3

История личных встреч

Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
2:6
КЛ
2:0
ТДВ
4:4
КЛ
0:0
КЛ
3:0

Голы

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

1
3.33

Среднее время на гол

90
27

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
45

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фонсека Николас 1 0.5
Боселли Себастьян 1 0.5
Эчеверри Клаудио 1 0.5
Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентанкур Рубен 2 0.33
Leandro Lozano 2 0.33
Gonzalo Carneiro 1 0.17
Lucas Sanabria 1 0.17
Антони Матео 1 0.17
Osinachi Ebere 1 (1) 0.17

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полента Диего 1 1
Кастро Алексис 1 0
Gabriel Baez 1 0
Leandro Lozano 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Ривер Плейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Насьональ Монтевидео
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Британния - Ривер Плейт 2:0 Тачира - Ривер Плейт 0:2 Уракан - Ривер Плейт 1:0
Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Атлетико Прогресо 0:0
Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 3:3 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:0 Насьональ Монтевидео - Академия Пуэрто Кабельо 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Академия Пуэрто Кабельо - Насьональ Монтевидео 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:1 Насьональ Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:0 Ла Лус - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс 3:1 Феникс Монтовидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Данубио 1:3 Насьональ Монтевидео - Пеньяроль 2:2 Ривер Плейт Монтевидео - Насьональ Монтевидео 0:3

Результаты матчей

Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Насьональ Монтевидео
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Либертад
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Тачира
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Либертад
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Насьональ Монтевидео
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ривер Плейт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тачира
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Насьональ Монтевидео
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Либертад
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Тачира
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 3
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Борха Мигель сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Эчеверри Клаудио бьет в цель!
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    • Судья начинает матч
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    Ривер Плейт
    Ничья
    Насьональ Монтевидео
    1.38
    9.00
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