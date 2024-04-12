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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 2.
Палмейрас Сан-Паулу
3:1
Второй тайм: 78'
Ливерпуль Монтевидео
0'
0:1
3' Гол
Jean Rosso
14' Желтая карточка
Самудио Мигель
21' Желтая карточка
Лопес Хосе Мануэль
31' Желтая карточка
Морено Анибал
45' Желтая карточка
Diego Garcia VI
45' Желтая карточка
Agustin Cayetano
1:1
45' Гол
Морено Анибал
45' Желтая карточка
Matias Ocampo
2:1
58' Гол
Лопес Хосе Мануэль
3:1
66' Гол
Эстевао
73' Желтая карточка
Ignacio Rodriguez
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
26
Мурило
Серкейра
15
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
27
Риос
Ричард
5
Морено
Анибал
41
Эстевао
23
Вейга
Рафаэль
31
Luis
Guilherme
42
Лопес
Хосе
Мануэль
21
Sebastian
Lentinelly
14
Jean
Rosso
3
Matias
De
los
Santos
II
18
Agustin
Cayetano
24
Kevin
Amaro
6
Самудио
Мигель
8
Барриос
Мартин
7
Lucas
Lemos
22
Diego
Garcia
VI
19
Лусиано
Родригез
11
Matias
Ocampo
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Ливерпуль Монтевидео
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хосе Мануэль 1 0.5
Пикерес Хоакин 1 0.5
Морено Анибал 1 0.5
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Родригез 1 0.5
Jean Rosso 1 0.5

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Лопес Брено 1 0
Морено Анибал 1 0
Риос Ричард 1 0
Vanderlan 1 0
Kaiky Naves 1 0
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Martinez3 0 1
Лусиано Родригез 1 0
Самудио Мигель 1 0
Diego Garcia VI 1 0
Matias Ocampo 1 0
Agustin Cayetano 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 3:2 Новоризонтино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 4:0
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Феникс Монтовидео - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 1:1 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:1
Ливерпуль Монтевидео - Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 1:2 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 2:1 Депортиво Мальдонадо - Ливерпуль Монтевидео 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Бостон Ривер 2:0 Серро - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3 Пласа Колония - Ливерпуль Монтевидео 0:0 Ливерпуль Монтевидео - Серро Ларго 3:0 Пеньяроль - Ливерпуль Монтевидео 0:1 Монтевидео Сити Торке - Ливерпуль Монтевидео 2:3

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Ливерпуль Монтевидео

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Ливерпуль Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3:1 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Индепендьенте дель Валле
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Ливерпуль Монтевидео
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ливерпуль Монтевидео
 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 3:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ливерпуль Монтевидео
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 3
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Палестино Ivan Roman 1 1
Флуминенсе Мело Фелипе 2
Коло-Коло Видаль Артуро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 57'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Matias Ocampo получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Г О О О О Л - Морено Анибал бьет в цель!
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    Лучшие коэффициенты
    Палмейрас Сан-Паулу
    Ничья
    Ливерпуль Монтевидео
    1.29
    Реклама, olimp.bet
    9.48
    8.00
    Все Коэффициенты
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    Палмейрас Сан-Паулу
    Ливерпуль Монтевидео
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