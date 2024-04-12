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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 2.
Крузейро
3:2
Второй тайм: 87'
Альянса Петролера
0'
1:0
7' Гол
Ромеро Лукас Даниэль
2:0
12' Гол
Ivaldo
3:0
19' Гол
Перейра Матеус
21' Желтая карточка
Ruben Manjarres
38' Желтая карточка
Хавьер Марлон
3:1
53' Гол
Emerson Batalla
3:2
79' Гол
Emerson Batalla
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
27
Нерис
3
Хавьер
Марлон
16
Lucas
Silva
IV
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
7
Витал
Матеус
10
Перейра
Матеус
9
Juan
Dinenno
11
Артур
Гомес
VIII
30
Pier
Luigi
Grazziani
2
Efrain
Navarro
3
Jesus
Figueroa
5
Франко
Педро
16
Leonardo
Saldana
7
Jair
Castillo
23
Ever
Meza
21
Ruben
Manjarres
27
Emerson
Batalla
9
Ранхель
Микаэль
26
Mayer
Gil
Крузейро
Альянса Петролера

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 1 0.5
Ромеро Лукас Даниэль 1 0.5
Ivaldo 1 0.5
Альянса Петролера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emerson Batalla 2 0.67
Royscer Colpa 1 0.33

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Альянса Петролера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Saldana 1 0
Ранхель Микаэль 1 0
Marlon Torres 1 0
Ruben Manjarres 1 0
Ever Meza 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альянса Петролера
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альянса Петролера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1
Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гойяс - Крузейро 0:1 Крузейро - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1
Альянса Петролера
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Патриотас Бояка - Альянса Петролера 0:0 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Онсе Кальдас - Альянса Петролера 1:0
Альянса Петролера - Депортиво Пасто 1:1 Америка де Кали - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Америка де Кали 2:1 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Форталеса Сипакира - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Бояка Чико - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 1:2 Энвигадо - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Хуниор 0:1 Мильонариос - Альянса Петролера 1:1 Альянса Петролера - Депортиво Кали 3:3 Атлетико Насьональ - Альянса Петролера 3:1 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 2:1 Атлетико Насьональ - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:1

Результаты матчей

Крузейро
Альянса Петролера

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Альянса Петролера

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Универсидад Католика Кито
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Крузейро
 3:2 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Унион Ла-Калера
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Альянса Петролера
 2:3 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Универсидад Католика Кито
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Альянса Петролера
 2:3 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Унион Ла-Калера
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Ла-Калера
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Универсидад Католика Кито
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крузейро
 3:2 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Альянса Петролера
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 3
Альянса Петролера Emerson Batalla 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Насьональ Асунсьон Leandro Meza 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Марлон получил желтую карточку от судьи
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    • 21'
      Ruben Manjarres получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Артур Гомес VIII сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Перейра Матеус бьет в цель!
    • 12'
      Перейра Матеус сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Ивалдо бьет в цель!
    • 7'
      Артур Гомес VIII сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Ромеро Лукас Даниэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 77% завершится победой Крузейро.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.30. Новички получат приятный бонус!
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