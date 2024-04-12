Тур: 2.
3:2
Второй тайм: 87'
0'
1:0
7' ГолРомеро Лукас Даниэль
2:0
12' ГолIvaldo
3:0
19' ГолПерейра Матеус
21' Желтая карточкаRuben Manjarres
38' Желтая карточкаХавьер Марлон
3:1
53' ГолEmerson Batalla
3:2
79' ГолEmerson Batalla
Ход матча
7'
12'
2:0
19'
3:0
21'
38'
53'
3:1
68'
79'
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
5
Ivaldo
27
Нерис
23
Ever
Meza
26
Mayer
Gil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Papagaio
-
23 Machado
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ever MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Mayer GilНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hubert Bodhert
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|1
|0.5
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|0.5
|Ivaldo
|1
|0.5
Альянса Петролера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emerson Batalla
|2
|0.67
|Royscer Colpa
|1
|0.33
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Альянса Петролера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Saldana
|1
|0
|Ранхель Микаэль
|1
|0
|Marlon Torres
|1
|0
|Ruben Manjarres
|1
|0
|Ever Meza
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альянса Петролера
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Альянса Петролера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1
Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гойяс - Крузейро 0:1 Крузейро - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крузейро 0:1
Альянса Петролера
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Патриотас Бояка - Альянса Петролера 0:0 Альянса Петролера - Унион Ла-Калера 0:1 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:2 Онсе Кальдас - Альянса Петролера 1:0
Альянса Петролера - Депортиво Пасто 1:1 Америка де Кали - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Америка де Кали 2:1 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 0:1 Форталеса Сипакира - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Бояка Чико - Альянса Петролера 1:0 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 1:2 Энвигадо - Альянса Петролера 1:2 Альянса Петролера - Хуниор 0:1 Мильонариос - Альянса Петролера 1:1 Альянса Петролера - Депортиво Кали 3:3 Атлетико Насьональ - Альянса Петролера 3:1 Альянса Петролера - Депортиво Перейра 2:1 Атлетико Насьональ - Альянса Петролера 2:0 Альянса Петролера - Депортес Толима 0:1
Результаты матчей
Крузейро
Альянса Петролера
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Альянса Петролера
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|3:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|2:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|2:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|3:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2:3
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|3
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2
|Унион Ла-Калера
|Nicolas Ferreyra
|2
|Насьональ Асунсьон
|Leandro Meza
|2